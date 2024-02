Les primes au comptant des biocarburants marins ont baissé à Singapour, le plus grand centre de soutage au monde, au début de 2024, selon plusieurs sources de marché, en raison de la faible demande, de la baisse des coûts des matières premières des biocarburants et d'une référence sous-jacente plus forte pour le mazout résiduel.

Le marché des biocarburants marins a connu une croissance au cours des deux dernières années, les chargeurs explorant des alternatives à faible teneur en carbone pour remplacer le fioul sale, mais la demande générale reste faible, les chargeurs ayant tendance à acheter pour des essais sporadiques et des contrats à durée déterminée.

Le mélange B24, la référence actuelle en matière de biocarburant marin, associe 24 % d'ester méthylique d'huile de cuisson usagée (UCOME) à 76 % de fioul à très faible teneur en soufre (VLSFO). Les cargaisons se négocient généralement à un prix supérieur aux cotations du VLSFO à Singapour.

Selon des sources du marché des soutes, les primes pour le B24 livré au comptant se sont négociées jusqu'à environ 140 dollars la tonne métrique par rapport aux cotations du VLSFO de Singapour en janvier, alors qu'elles se situaient entre 145 et 170 dollars la tonne vers la fin de 2023 et au-dessus de 200 dollars la tonne au troisième trimestre de 2023.

L'écart de prix s'est réduit cette année après que les prix des soutes conventionnelles de VLSFO se soient renforcés, les perturbations du transport maritime en mer Rouge ayant entraîné une demande plus forte de carburant marin VLSFO.

Par ailleurs, les prix de l'UCOME en Asie ont été plafonnés depuis le quatrième trimestre 2023 en raison d'une faible demande et d'une offre abondante, en plus de la faiblesse du marché européen, ont indiqué les négociants en biocarburants.

Les ventes de biocarburants marins à Singapour ont atteint 520 000 tonnes en 2023, plus que triplant par rapport à 2022, mais ne représentant que 1% des volumes totaux de soutes, selon les données de l'autorité portuaire.

Les volumes de biocarburants ont atteint un nouveau record mensuel en octobre dernier avant de diminuer en novembre et décembre.

Les vendeurs misent sur le système d'échange de quotas d'émission de l'Union européenne pour l'industrie du transport maritime pour stimuler la demande mondiale de carburants marins à faible teneur en carbone à partir de cette année.

L'Organisation maritime internationale a également approuvé l'année dernière des lignes directrices provisoires qui ont permis de clarifier la manière dont les biocarburants certifiés durables peuvent être utilisés pour améliorer l'indicateur d'intensité carbone d'un navire. (Reportage de Jeslyn Lerh ; rédaction de Florence Tan et Jason Neely)