Les primes sur l'or physique ont augmenté cette semaine, en raison des contraintes de l'offre et de la forte demande de lingots en tant que valeur refuge, alors que les inquiétudes économiques s'intensifient en Chine, l'un des principaux pays consommateurs.

"Le ralentissement du secteur immobilier chinois exerce une influence négative sur les dépenses de consommation, freinant ainsi le rebond économique global", a déclaré Bernard Sin, directeur régional pour la Grande Chine chez MKS PAMP, ajoutant que "les investisseurs recherchent activement des options d'investissement plus sûres".

Les négociants chinois ont vendu l'or à des primes de 40 à 60 dollars l'once < XAU-CN-PREM> par rapport aux prix au comptant mondiaux, contre 33 à 43 dollars la semaine dernière.

Les données du Conseil mondial de l'or ont montré que les primes atteignaient 55,3 dollars en moyenne au 17 août.

Mais l'analyste indépendant Ross Norman a déclaré que les primes chinoises élevées sont davantage liées à des contraintes d'approvisionnement qu'à une demande excessivement forte, "étant donné la réduction du nombre de licences d'importation accordées par la PBOC aux banques nationales".

Les importations d'or de la Chine via Hong Kong ont chuté en juillet à leur plus bas niveau depuis six mois.

À Hong Kong, l'or a été échangé avec une prime de 0,5 à 3 dollars < XAU-HK-PREM>, tandis que les négociants de Singapour ont facturé des primes de 1,75 à 3 dollars < XAU-SG-PREM>.

"Les achats d'or sont plus importants car les investisseurs profitent des prix de l'or inférieurs à 1 900 dollars", a déclaré Vincent Tie, directeur des ventes chez Silver Bullion, un négociant de Singapour.

En Inde, les négociants ont facturé des primes < XAU-IN-PREM> d'environ 3 $ l'once par rapport aux prix intérieurs officiels - y compris les taxes à l'importation de 15 % et les taxes de vente de 3 % - inchangées par rapport à la semaine dernière.

"La demande des consommateurs s'est améliorée au cours des deux dernières semaines en raison des corrections de prix, mais de nombreux acheteurs attendent encore d'autres ajustements de prix", a déclaré Ashok Jain, propriétaire du grossiste en or Chenaji Narsingji, basé à Mumbai.

La semaine dernière, les prix locaux sont tombés à 58 275 roupies les 10 grammes, leur niveau le plus bas depuis le 6 juillet.

Les bijoutiers de l'État du Kerala ont signalé une amélioration des achats au détail en raison du festival d'Onam, a déclaré un négociant en lingots basé à Mumbai.

