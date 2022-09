Les principales banques centrales privilégient la lutte contre l'inflation alors que la croissance ralentit

Le Canada et l'Australie ont également relevé leurs taux cette semaine. Le Japon, qui n'a pas encore relevé ses taux dans ce cycle, est la colombe retenue parmi les 10 grandes économies développées.

Au total, les banques centrales suivantes ont jusqu'à présent relevé les taux dans ce cycle par un total de 1 615 points de base.

Voici un aperçu de la position des décideurs politiques dans la course à la maîtrise de l'inflation, de faucon à dovish.

GRAPHIQUE : Lutte contre l'inflation

1) ÉTATS-UNIS

Les traders anticipent une probabilité de 84 % que la Réserve fédérale américaine procède à une troisième hausse consécutive des taux de 75 points de base (pb) lors de sa prochaine réunion les 20 et 21 septembre.

Le chef de la Fed, Jerome Powell, a clairement indiqué que la maîtrise de l'inflation est la priorité de la banque centrale, même si cela se fait au détriment d'une croissance économique plus faible.

GRAPHIQUE : L'inflation américaine atteint-elle un pic ?

2) CANADA

Mercredi, la Banque du Canada a augmenté ses taux d'intérêt de 75 points de base pour les porter à 3,35 %, un sommet en 14 ans, et a promis de poursuivre son resserrement pour combattre l'inflation, qui atteint son plus haut niveau depuis quatre décennies.

En juillet, la BoC a procédé à la première augmentation de 100 points de base des taux parmi les économies avancées du monde dans le cycle actuel de resserrement des politiques.

GRAPHIQUE : Le Canada fait à nouveau le grand écart pour maîtriser l'inflation

3) NOUVELLE-ZÉLANDE

Le mois dernier, la Banque de réserve de Nouvelle-Zélande a procédé à sa septième hausse consécutive -- et à sa quatrième hausse consécutive de 50 pb -- pour porter les taux à 3 %, le plus haut niveau depuis septembre 2015.

La RBNZ a également adopté un ton plus hawkish. Elle voit maintenant les taux à 4 % au début de 2023, contre une projection précédente de 3,7 %, ce qui implique au moins une autre hausse de 50 pb lors des prochaines réunions.

GRAPHIQUE : Politique monétaire de la Nouvelle-Zélande

4) BRETAGNE

La Banque d'Angleterre devrait procéder à une nouvelle hausse de 75 points de base lors de sa réunion de la semaine prochaine. Le mois dernier, la BoE a relevé son taux directeur d'un demi-point de pourcentage pour le porter à 1,75 % - son niveau le plus élevé depuis 2008.

Elle a averti que la Grande-Bretagne était confrontée à une récession avec une chute de la production de 2,1 % du pic au creux. La perspective d'une inflation galopante à deux chiffres fait que les investisseurs s'attendent à ce que les hausses de taux ne s'arrêtent que vers juin 2023, avec des pics proches de 4,4 %.

GRAPHIQUE : La Banque d'Angleterre à nouveau sous pression

5) NORVÈGE

La Norvège, première grande économie développée à avoir lancé un cycle de hausse des taux l'année dernière, a relevé le mois dernier ses taux d'un demi-point de pourcentage supplémentaire pour les porter à 1,75 % et a déclaré que d'autres hausses étaient probables, dont probablement une en septembre. La Norges Bank se réunit le 22 septembre.

GRAPHIQUE : Flambée de l'inflation

6) AUSTRALIE

La Reserve Bank of Australia a procédé mardi à une nouvelle hausse de 50 points de base, pour le cinquième mois consécutif. Mais la banque centrale a laissé tomber une référence à la "normalisation" de la politique, suggérant que les taux étaient maintenant plus proches de la neutralité, tout en signalant qu'elle avait encore du travail à faire.

La RBA a augmenté ses taux de 225 points de base depuis mai, portant son taux directeur à 2,35 %, son plus haut niveau depuis sept ans.

GRAPHIQUE : La RBA cherche un chemin de retour vers l'objectif d'inflation

7) SUÈDE

La Riksbank suédoise, qui s'est lancée tardivement dans la bataille de l'inflation, a procédé le 30 juin à une augmentation de 50 points de base pour atteindre 0,75 %, la plus importante depuis plus de 20 ans.

La Riksbank a inversé ses prévisions de maintien des taux inchangés jusqu'en 2024 et prévoit désormais une hausse à 2 % au début de 2023. Les marchés tablent sur une hausse de 75 points de base lors de la réunion du 20 septembre.

GRAPHIQUE : La Suède rejoint la course aux taux

8) ZONE EURO

La BCE est arrivée en retard dans la course aux hausses de taux, mais elle rattrape rapidement son retard.

Dans la foulée de sa hausse de taux de juillet, la BCE a relevé jeudi son taux de dépôt de zéro à 0,75 % et son taux de refinancement principal à 1,25 %, leurs niveaux les plus élevés depuis 2011, avec d'autres mesures prévues en octobre et décembre.

La BCE a également relevé une nouvelle fois ses projections d'inflation, faisant passer les perspectives pour 2023 de 3,5 % à 5,5 % et plaçant le taux pour 2024 à 2,3 %, au-dessus de son objectif de 2 %.

GRAPHIQUE : Politique monétaire de la BCE

9) SUISSE

La Banque nationale suisse (BNS) se réunit le 22 septembre et a annoncé un nouveau resserrement monétaire pour contenir l'inflation qui dépasse largement la fourchette cible de 0 % à 2 % à 3,5 %.

En juin, la BNS a augmenté ses taux de 50 points de base de manière inattendue. Elle est également prête à laisser le franc suisse s'apprécier pour tenter de freiner l'inflation importée, s'écartant ainsi de la position qu'elle a adoptée depuis des années pour contenir la valeur du franc et protéger son économie dépendante des exportations.

GRAPHIQUE : La question de la stabilité des prix de la BNS

10) JAPON

est la colombe de la retenue. La Banque du Japon se réunira les 21 et 22 septembre et maintiendra probablement ses taux à un niveau ultra bas de -0,1%.

Bien que l'inflation ait dépassé l'objectif de 2% de la Banque du Japon depuis plusieurs mois, la BoJ est résolue à maintenir les taux bas pour soutenir une économie fragile.

GRAPHIQUE : La dernière colombe