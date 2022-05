Les principales décisions de la Fed lors des dernières crises

Washington (awp/afp) - La Banque centrale américaine (Fed) devrait relever mercredi ses taux directeurs d'un demi-point de pourcentage, et d'autres hausses similaires pourraient suivre pour tenter de maîtriser l'inflation vertigineuse.

Voici les principales actions de la Fed depuis la crise financière de 2008:

- LA CRISE FINANCIÈRE ET SA SORTIE -

Novembre 2008: premières injections massives de liquidités, deux mois après la faillite de la banque Lehman Brothers. La Fed lancera trois programmes successifs avant de cesser ses achats d'actifs en juin 2014.

Décembre 2008: baisse des taux de 75 et 100 points de base (0,75 et 1,00 point de pourcentage), pour les ramener dans une fourchette de 0 à 0,25%. Ils y resteront jusqu'en décembre 2015.

Octobre 2017: début de la réduction du bilan, qui était passé de moins de 900 milliards de dollars avant la crise à 4.500 milliards de dollars.

- LA GUERRE COMMERCIALE FAIT RALENTIR LA CROISSANCE -

Entre décembre 2018 et août 2019: les taux culminent dans une fourchette de 2,25% à 2,50%.

Automne 2019: taux abaissés à plusieurs reprises pour tomber entre 1,50% et 1,75%, face au ralentissement de la croissance et à la guerre commerciale lancée par le président Donald Trump. Le républicain n'avait cessé de critiquer la hausse des taux.

- PENDANT LA CRISE DU COVID: TAUX À ZÉRO, ACHATS D'ACTIFS MASSIFS -

3 mars 2020: baisse des taux de 50 points de base, à 1,00-1,25%.

16 mars 2020: réduction drastique des taux de 100 points de base, dans une fourchette de 0 à 0,25% et relance des achats d'actifs ou de la politique de QE (assouplissement quantitatif, "quantitative easing" en anglais), à hauteur de 120 milliards de dollars par mois.

- SORTIE DE CRISE: L'INFLATION ACCÉLÈRE LE MOUVEMENT -

3 novembre 2021: annonce et début de la réduction des achats d'actifs. La Fed veut les ramener à zéro en juin 2022, pour pouvoir ensuite commencer à relever les taux directeurs, afin de contrôler l'inflation.

15 décembre 2021: la Fed reconnaît que l'inflation n'est pas "temporaire", et accélère la fin de ses achats d'actifs ramenés à zéro dès mars 2022 et non plus en juin.

16 mars 2022: la Fed relève ses taux pour la première fois depuis 2018, désormais dans une fourchette de 0,25% à 0,50%.

6 avril 2022: dans le compte-rendu de la réunion de mars ("Minutes"), il apparaît que de nombreux participants estiment qu'une ou plusieurs hausses d'un demi-point de pourcentage sont appropriées si les pressions inflationnistes se poursuivent.

29 avril 2022: les prix à la consommation aux Etats-Unis ont poursuivi leur ascension en mars, progressant de 6,6% sur un an et de 0,9% sur un mois, selon l'indice d'inflation PCE, celui qui est privilégié par la Fed.

afp/rp