Les principaux candidats à la succession de Kabila en RD Congo

KINSHASA, 30 décembre (Reuters) - L'élection présidentielle en République démocratique du Congo (RDC), dont le premier tour a lieu dimanche, pourrait déboucher sur le premier transfert démocratique du pouvoir dans ce pays après des décennies de système autoritaire, de coups d'Etat et de conflits armés.

L'issue du scrutin qui doit désigner le successeur de Joseph Kabila, initialement prévu fin 2016, mais repoussé à plusieurs reprises, apparaît incertaine après une campagne marquée par la répression brutale de rassemblements de l'opposition ou encore la destruction de milliers de machines à voter dans un incendie la semaine dernière à Kinshasa.

Le dauphin du président sortant, Emmanuel Ramazani Shadary, a face à lui deux candidats qui pourraient l'emporter: Félix Tshisekedi, chef du premier parti d'opposition, et Martin Fayulu, homme d'affaires et ancien dirigeant de la compagnie pétrolière Exxon Mobil.

En tout, 21 candidats sont en lice, ce qui pourrait diluer les voix en faveur de l'opposition et faire le jeu du candidat du pouvoir.

L'autre enjeu du scrutin sera la transparence après les nombreuses accusations de fraudes qui avaient entaché l'élection présidentielle de 2011.

Voici les portraits des trois favoris.

LE DAUPHIN: EMMANUEL RAMAZANI SHADARY

Le gouverneur de la province de Maniema, dans l'est de la RDC, a occupé le poste de ministre de l'Intérieur de fin 2016 à février dernier, lorsqu'il a été nommé secrétaire du parti de Joseph Kabila, le Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie (PPRD).

Âgé de 58 ans, c'est un fidèle du chef de l'Etat sortant, qui a supervisé la répression des manifestations de l'opposition et des groupes pro-démocratie, en particulier pendant la période qui a suivi le refus de Joseph Kabila de quitter le pouvoir à l'expiration de son mandat fin 2016.

En mai 2017, l'Union européenne lui a imposé des sanctions (interdiction de voyage et gel des avoirs financiers) pour son rôle dans les violations des droits de l'homme en RDC.

Sa désignation comme candidat du PPRD laisse penser que Joseph Kabila entend rester proche des affaires. Il pourrait être candidat à l'élection présidentielle de 2023.

Emmanuel Ramazani Shadary et son équipe de campagne n'ont pas répondu aux sollicitations de Reuters.

L'HÉRITIER DE L'OPPOSITION: FELIX TSHISEKEDI

Le fils de l'opposant historique Etienne Tshisekedi, décédé l'an dernier, lui a succédé à la tête de l'Union pour la démocratie et le progrès social (UDPS).

En compagnie de l'ancien président de l'Assemblée nationale Vital Kamerhe, il a décidé le mois dernier de retirer son soutien à Martin Fayulu, qui avait été désigné dans un premier temps candidat unique de l'opposition.

Les deux hommes ont conclu un accord électoral: Tshisekedi, 55 ans, s'est engagé à nommer Kamerhe au poste de Premier ministre s'il est élu, et à soutenir un candidat de l'Union pour la nation congolaise (UNC) de Kamerhe lors de la présidentielle de 2023.

Tshisekedi a déclaré à Reuters que sa priorité serait de "ramener la paix et la sécurité" dans le pays.

L'HOMME D'AFFAIRES: MARTIN FAYULU

Un sondage d'intentions de vote réalisé en octobre par le Groupe de recherche sur le Congo de l'Université de New York le donnait largement distancé par Tshisekedi et Shadary.

Il a été désigné en novembre candidat unique de l'opposition et si Tshisekedi et Kamerhe ont rapidement fait éclater l'union sacrée, il bénéficie encore du soutien de personnalités comme Jean-Pierre Bemba et Moïse Katumbi, tous deux empêchés de se présenter par les autorités, le premier pour avoir été condamné par la Cour pénale internationale (CPI) pour subornation de témoins.

Fayulu, 62 ans, a travaillé pendant près de deux décennies pour le géant pétrolier américain Exxon Mobil. S'il est élu, il a promis de passer en revue les contrats miniers et pétroliers, sans davantage de précision.

"Le peuple a besoin de dirigeants qui leur apporteront le développement (et) la prospérité", a-t-il déclaré après sa désignation comme candidat. (Giulia Paravicini; Tangi Salaün pour le service français)