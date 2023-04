Les principaux émissaires de l'Arabie saoudite et de l'Iran se rencontreront à Pékin jeudi, selon un responsable iranien et un journal saoudien, alors que les deux rivaux régionaux s'efforcent de définir les prochaines étapes de leur rapprochement diplomatique dans le cadre d'un accord conclu sous l'égide de la Chine.

La rencontre entre le prince Faisal bin Farhan Al Saud et son homologue iranien, Hossein Amirabdollahian, sera la première réunion officielle entre les plus hauts diplomates saoudiens et iraniens depuis plus de sept ans.

Après des années d'hostilité qui ont alimenté les conflits au Moyen-Orient, Téhéran et Riyad ont accepté de mettre un terme à leurs différends diplomatiques et de rouvrir leurs ambassades dans le cadre d'un accord majeur facilité par la Chine le mois dernier.

"Les principaux émissaires ont convenu de se rencontrer le 6 avril à Pékin, car l'accord a été facilité par la Chine", a déclaré un haut responsable iranien à Reuters.

Le choix de la Chine "s'inscrit dans le prolongement du rôle positif joué par Pékin dans la conclusion de l'accord et la facilitation de la communication entre les deux pays", a déclaré le journal saoudien Asharq al-Awasat, citant une source non identifiée à Riyad.

La reprise des relations annoncée le mois dernier et les dispositions relatives à l'échange d'ambassadeurs seront discutées lors de la réunion, a ajouté le journal.

L'Arabie saoudite a coupé ses liens avec l'Iran en 2016 après que son ambassade à Téhéran a été prise d'assaut lors d'un conflit entre les deux pays au sujet de l'exécution par Riyad d'un religieux musulman chiite. Le royaume a ensuite demandé aux diplomates iraniens de partir dans les 48 heures, tandis qu'il a évacué le personnel de son ambassade de Téhéran.

Les relations se sont détériorées depuis 2015, après que l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis sont intervenus dans la guerre au Yémen, où le mouvement Houthi allié à l'Iran a évincé un gouvernement soutenu par l'Arabie saoudite et s'est emparé de la capitale Sanaa.

Le royaume a accusé l'Iran d'armer les Houthis qui ont mené des attaques de missiles et de drones contre ses villes et ses installations pétrolières. En 2019, Riyad a imputé directement à l'Iran une attaque massive contre les installations pétrolières d'Aramco, qui a réduit de moitié sa production de pétrole.

L'Iran a démenti ces allégations.