Deux des plus grands fonds de pension australiens ont retiré de l'argent des actions chinoises et augmenté leurs positions dans le secteur des combustibles fossiles du pays au cours des six derniers mois de l'année 2022, selon des documents publiés jeudi.

La valeur des actions cotées en Chine et à Hong Kong d'AustralianSuper et d'Aware Super, qui gèrent collectivement environ 400 milliards de dollars australiens (267,24 milliards de dollars), a chuté d'environ un quart respectivement, selon les informations obligatoires sur les portefeuilles publiées sur les sites web des fonds et analysées par Reuters. Le nombre total d'actions a également diminué.

Les deux fonds ont collectivement augmenté leurs participations dans Woodside Energy Group, le plus grand producteur indépendant de gaz naturel d'Australie, d'environ 14 millions d'actions.

Avec des bureaux à Londres et à New York et des équipes de sélectionneurs d'actions de plus en plus nombreuses, le secteur australien des retraites, qui pèse 2 300 milliards de dollars australiens, s'impose sur la scène internationale.

Ces informations sont publiées quelques jours seulement après que des investisseurs activistes ont accusé les grands fonds de pension australiens de ne pas avoir suffisamment poussé les producteurs de combustibles fossiles, comme Woodside, à se décarboniser.

Plus de deux ans après avoir vendu l'action de son portefeuille géré activement, AustralianSuper a augmenté le nombre d'actions du producteur de charbon thermique Whitehaven Coal d'environ 40 %, pour une position totale de 21 millions de dollars australiens via un mandat externe avec IFM Investors.

Reuters a analysé les informations publiques obligatoires sur les portefeuilles couvrant les investissements en actions cotées pour la période de six mois se terminant le 31 décembre dans l'option d'investissement par défaut de chaque fonds, qui contient la majeure partie des actifs sous gestion.

AustralianSuper travaille avec les entreprises pour comprendre "comment la société prévoit de faire évoluer ses activités pour offrir une valeur à long terme dans une économie à faibles émissions de carbone", a déclaré le fonds dans une réponse à Reuters. Le gaz est un combustible de transition important, a ajouté un porte-parole.

Les chiffres révèlent que les fonds de pension se sont retirés de la Chine au cours du second semestre 2022, un temps utile où les investisseurs des pays développés reconsidéraient leur exposition à un pays encore soumis à des verrouillages COVID stricts.

Aware Super, qui gère environ 150 milliards de dollars australiens pour le compte de 1,1 million de membres, a réduit son exposition aux actions cotées en Chine d'environ 420 millions de dollars australiens à près de 230 millions de dollars australiens. Le nombre d'actions détenues a également diminué.

Aware Super a déclaré dans un communiqué qu'il avait une "exposition relativement faible" à la Chine, principalement par l'intermédiaire de gestionnaires externes.

"Notre approche en Chine, et plus largement sur les marchés des actions cotées et privées, est revue régulièrement et ajustée en fonction des risques et des opportunités", a déclaré une porte-parole.

(1 $ = 1,4968 dollar australien)