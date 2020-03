Les principaux fonds obligataires du monde rudement secoués

Les marchés ont perdu des centaines de milliards de dollars en valeur au cours de la débâcle du mois de mars 2020, à un rythme record, qui a fait apparaître des faiblesses structurelles après une décennie d'accès facile aux liquidités. Après la faillite de Lehman Brothers lors de la crise financière de 2008, il avait fallu 45 jours pour que les spreads sur la dette européenne de catégorie "investment grade" (dette qui offre une probabilité élevée de remboursement) doublent. En mars 2020, ce doublement n'a pris que 19 jours, selon les données de Bank of America citées par Reuters.

Malgré les promesses de la banque centrale de stimuler massivement l'économie et de faire fonctionner la planche à billets, les signes de retour de la confiance sont encore peu nombreux, en particulier dans le crédit aux entreprises. Les fonds d'investissement spécialisés dans la dette "investment grade" ont enregistré 35,6 Mds$ de sorties d'argent sur une semaine jusqu'à mercredi dernier. Les fonds d'obligations taxables ont même été asséchés de 55,9 Mds$, du jamais vu sur une semaine depuis que Lipper collecte des données, soit 1992. Ces sorties sont "incroyablement importantes pour la catégorie d'investissement", a tel point qu'elles sont aussi importantes que pour les obligations plus spéculatives, qui offrent des rendements supérieurs (et le risque qui va avec), selon John McClain, gestionnaire de portefeuille chez Diamond Hill Capital Management.

Parmi les plus grands fonds du monde, le plus touché a été le fonds PIMCO GIS Income, géré activement, dont l'encours atteint 81,4 Mds$ et qui a reculé de 7,7% au cours du mois de mars, selon les données de Morningstar. Le plus gros fonds du monde, le Vanguard Total Bond Market Index, qui pèse 269 Mds$, a quant à lui baissé de 2,4%.

Les dix plus gros fonds obligataires ont subi des pertes comprises entre 2 et 7,7% sur un mois jusqu'au 17 mars

D'autres fonds ont été encore plus durement touchés. Le fonds Emerging Market Debt Blend de Neuberger Berman a baissé de 54,8% au cours du mois, tandis que le fonds GIS Capital Securities de Pimco, qui investit principalement dans la dette subordonnée des banques et autres établissements financiers, a baissé de 29,3%.

Certains fonds obligataires ont connu des moments très compliqués en 2020