Les principaux négociateurs parviennent à un "résultat" sur la dérogation à la PI du vaccin COVID -OMC

La directrice générale de l'OMC, Ngozi Okonjo-Iweala, qui a fait de l'équité vaccinale sa priorité absolue depuis sa prise de fonction en 2021, s'efforce depuis des mois de négocier un compromis entre les États-Unis, l'Union européenne, l'Inde et l'Afrique du Sud pour sortir d'une impasse qui dure depuis 18 mois.

"L'objectif des discussions était de parvenir à quelque chose de réalisable", a déclaré Mme Okonjo-Iweala à Reuters, disant espérer que les 164 membres de l'OMC finaliseraient et approuveraient la proposition lors d'une grande conférence en juin. "Cela fera avancer la discussion et le dialogue. Pour la prochaine pandémie ou une flambée de celle-ci, c'est extrêmement important", a-t-elle déclaré.

Le document montre qu'il y a encore des points non résolus dans le projet d'accord, notamment sur la durée d'application de la dérogation qui pourrait être de trois ou cinq ans.

Mme Okonjo-Iweala a déclaré que les récentes négociations s'étaient concentrées sur l'obtention d'un soutien plus large pour la proposition, y compris de la part de la Chine. Elle a déclaré que Pékin avait indiqué être "favorablement disposé" à être considéré comme un pays développé dans cet accord et donc soumis à des règles plus strictes. La mission chinoise auprès de l'OMC à Genève n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Les 164 membres de l'OMC doivent accepter l'accord par consensus pour qu'il soit adopté et le sujet sera abordé lors d'une réunion à huis clos vendredi. Un délégué a déclaré qu'il serait essentiel que les quatre principales parties expriment publiquement un soutien fort afin de convaincre les autres. "Sinon, les doutes persisteront et les autres membres resteront hésitants", a-t-il déclaré.

Lors des sessions précédentes, le Royaume-Uni et la Suisse -- qui se sont opposés à une large dérogation au motif qu'elle étouffe la recherche pharmaceutique -- se sont plaints du manque de transparence des pourparlers à quatre.

L'organisation caritative médicale MSF a exhorté les pays à rejeter la proposition.

"Elle n'apporte pas de solution significative pour faciliter l'augmentation de l'accès des personnes aux outils médicaux nécessaires pendant la pandémie... et créerait en fait un précédent négatif pour les futurs défis sanitaires mondiaux", a-t-elle déclaré.