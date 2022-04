Les principaux responsables de la Banque du Canada s'expriment après la décision sur les taux

MACKLEM SUR LE MESSAGE DE LA HAUSSE DES TAUX DE 50 POINTS DE BASE

"Le point clé ici est qu'avec une inflation bien au-dessus de l'objectif, avec l'économie qui se dirige vers une demande excédentaire, il est nécessaire de normaliser la politique monétaire assez rapidement. Et cela se reflète dans la décision prise aujourd'hui de relever le taux directeur de 50 points de base."

MACKLEM SUR LE DOLLAR CANADIEN

"Pour ce qui est d'essayer de comprendre le dollar canadien... Je vais laisser aux marchés le soin de déterminer réellement la valeur du dollar canadien."

MACKLEM SUR LE DIFFÉRENTIEL DE TAUX D'INTÉRÊT AVEC LES ÉTATS-UNIS

"L'autre élément qui a tendance à jouer beaucoup sur les taux de change est le différentiel d'intérêt entre le Canada et les États-Unis, et vous avez vu la courbe de rendement américaine remonter très rapidement au cours des dernières semaines.

"Ce différentiel d'intérêt a changé, il s'est en fait inversé. Cela peut également peser sur le dollar canadien."

MACKLEM SUR LES PRIX DU PÉTROLE

"Les prix du pétrole ont beaucoup augmenté et il est clair qu'une partie de cette hausse est causée par la guerre. Espérons que la guerre se termine bientôt et que ces prix baissent, et je pense que c'est ce à quoi s'attendent également de nombreux producteurs lorsque nous leur parlons. Ils prévoient des prix plus bas qu'aujourd'hui, donc nous n'aurons pas un boom des investissements aussi important."

MACKLEM SUR LE FAIT DE BOUGER AVEC FORCE SUR LES TAUX D'INTÉRÊT

"Nous sommes prêts à agir aussi énergiquement que nécessaire pour ramener l'inflation vers l'objectif. Nous avons fait un pas important ce matin. Il est clair que nous avons encore du travail à faire."

MACKLEM SUR LE MAINTIEN DE L'ANCRAGE DES ANTICIPATIONS D'INFLATION

"Plus l'inflation reste longtemps bien au-dessus de notre cible, plus le risque est grand que les Canadiens commencent à penser que cette inflation plus élevée va persister et que cela devienne ancré dans leurs attentes d'inflation. La nécessité de s'assurer que les attentes d'inflation restent ancrées sur notre cible de 2 % s'est reflétée dans notre décision d'aujourd'hui."