Les principaux syndicats du Nigeria se sont mis d'accord sur un nouveau salaire minimum de 70.000 nairas (44 dollars) par mois à la suite de discussions avec le gouvernement, a déclaré jeudi le ministre de l'Information Mohammed Idris.

Les deux principales fédérations syndicales du Nigeria, le Nigerian Labour Congress (NLC) et le Trade Union Congress (TUC), ont fait valoir que la flambée des prix et l'affaiblissement de la monnaie frappaient durement les travailleurs au cours de la pire crise du coût de la vie que le pays ait connue depuis des générations. Le nouveau salaire représente plus du double du salaire minimum actuel, qui est de 30 000 nairas par mois.

Le gouvernement avait proposé de le porter à 62 000 nairas, mais les syndicats réclamaient 250 000 nairas et demandaient aux autorités d'annuler les augmentations des prix de l'essence et de l'électricité.

"Ce qui est bien, c'est que nous n'attendrons pas cinq ans de plus pour le revoir... C'est l'une des raisons pour lesquelles nous avons décidé d'arriver là où nous sommes aujourd'hui en raison de la disposition selon laquelle le prochain salaire minimum sera révisé dans les trois prochaines années", a déclaré Joe Ajaero, président de la NLC, lors d'une conférence de presse jeudi.

Les syndicats ont suspendu leur grève au début du mois de juin pour donner une chance aux négociations sur le nouveau salaire minimum, mais ils ont prévenu que l'absence d'accord pourrait inciter les membres à lancer de nouvelles actions.

"Nous sommes heureux d'annoncer aujourd'hui que le gouvernement fédéral et les syndicats se sont mis d'accord sur une augmentation (du salaire minimum) à 70 000 nairas", a déclaré M. Idris lors de la même conférence de presse.

M. Idris a déclaré que le président Bola Tinubu enverrait immédiatement la proposition au parlement pour qu'elle devienne une loi. M. Tinubu a déclaré que les réformes concernant l'électricité et l'essence, y compris les hausses de prix, ne seraient pas annulées.

Le salaire minimum actuel de 30 000 nairas par mois a été fixé en 2019.

(1 $ = 1 580,0000 nairas)