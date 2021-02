Les principaux syndicats et organisations communautaires du Canada et d'ailleurs expriment leur soutien aux agriculteurs indiens

OTTAWA, 27 févr. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Dans une annonce d'une page entière publiée dans le Toronto Star d'aujourd'hui, des organisations syndicales, communautaires et de la société civile du Canada et d'ailleurs ont exprimé leur soutien aux agriculteurs indiens. Cette déclaration de solidarité intervient à un moment où des milliers d'agriculteurs indiens sont engagés depuis des mois dans le plus grand et le plus long mouvement de résistance non violente de l'histoire de l'Inde et peut-être du monde, dépassant l'historique Marche Dandi de 1930 du Mahatma Gandhi contre l'odieuse loi coloniale britannique sur le sel. La déclaration fait partie d'un mouvement croissant en dehors de l'Inde pour démontrer que le monde nous regarde et que nous soutenons fermement les agriculteurs et leur lutte pour survivre.

Les agriculteurs protestent contre les lois agricoles qui détruiront les moyens de subsistance des millions de personnes employées dans l'agriculture en Inde tout en faisant ouvertement avancer les intérêts des copains d'affaires du Premier ministre Modi. Il s'agit d'une lutte pour la survie qui a fait sortir les agriculteurs et les travailleurs agricoles de tout le pays, au-delà des clivages de classe et de caste. Depuis près de quatre mois maintenant, des centaines de milliers de personnes manifestent pacifiquement en plein air, bravant l'hiver glacial et résistant aux canons à eau, aux gaz lacrymogènes et aux barricades. Plus de 200 personnes sont mortes. Les femmes des familles d'agriculteurs sont en première ligne. Même les agriculteurs âgés de plus de 80 ans participent activement à ces manifestations.

Le Premier ministre Modi a fait passer les lois agricoles au Parlement en septembre, selon un processus douteux et sans débat, en s'appuyant sur des médias souples et des conditions de pandémie pour étouffer l'opposition en dehors du Parlement. Cela s'est fait sans consultation des représentants des agriculteurs. Lorsque, malgré des tentatives de répression continues, le mouvement n'a fait que se renforcer, le gouvernement a lancé une campagne de diffamation et de criminalisation des agriculteurs, notamment par le biais d'arrestations. Le mouvement paysan est maintenant aussi devenu un mouvement de défense des droits démocratiques à la liberté d'expression, de réunion et de dissidence pacifique inscrits dans la Constitution indienne, en résistance au régime de plus en plus autoritaire de Modi.

"Au cours de ces derniers mois, le monde a vu des dizaines de milliers d'agriculteurs et de travailleurs agricoles indiens quitter leurs champs pour la rue afin de protester contre la mainmise des entreprises sur leurs moyens de subsistance", a déclaré Hassan Yussuff, président du Congrès du travail du Canada. "Les syndicats canadiens soutiennent leur lutte pour abroger les lois qui appauvriront des millions de petits agriculteurs et laisseront davantage de travailleurs agricoles sans emploi. ”

En ce moment historique, nous sommes aux côtés des agriculteurs indiens dans leur lutte pour la survie, pour la justice, pour la démocratie, pour avoir leur mot à dire dans la détermination et la protection de leur avenir et de celui des générations successives. Le gouvernement indien doit abroger les lois agricoles injustes et répondre aux demandes des agriculteurs.

Feroz Mehdi (Français) 514-982-6606 ext. 2247

Dolores Chew (anglais) 514-885-5976

Un PDF est disponible au : http://ml.globenewswire.com/Resource/Download/782f249f-f19b-4869-8752-9b3294a8b10d