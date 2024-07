Le fabricant suisse d'ascenseurs et d'escaliers mécaniques Schindler a annoncé vendredi des prises de commandes de 2,98 milliards de francs suisses (3,35 milliards de dollars) pour le deuxième trimestre, en baisse de 0,4 % par rapport à l'année précédente en monnaies locales, en raison d'une diminution des nouvelles installations en Chine.

Ce chiffre dépasse de peu les attentes des analystes qui tablaient sur 2,95 milliards de francs suisses, selon un sondage de Vara.

Les activités de modernisation et de service de Schindler, qui se concentrent sur la rénovation et l'entretien plutôt que sur la fourniture de nouvelles unités, ont progressé au deuxième trimestre. (1 $ = 0,8889 francs suisses) (Reportage de Louis van Boxel-Woolf et Bartosz Dabrowski à Gdansk ; édition de Milla Nissi)