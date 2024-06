Les détenus de 20 prisons et centres de détention du Venezuela ont mis fin à une grève de la faim d'une semaine pour protester contre les conditions et les retards dans les examens judiciaires, après avoir conclu un accord avec le gouvernement, a déclaré une organisation non gouvernementale samedi.

"Entre le jeudi 13 et le vendredi 14 juin, les détenus ont progressivement cessé leur grève de la faim, après un accord avec le ministère des services pénitentiaires", a déclaré l'Observatoire vénézuélien des prisons, précisant que les cas de certains détenus avaient commencé à être transférés à différents tribunaux du pays.

"Ils ont accordé certaines libérations en attente et ont commencé à installer des tables techniques dans certaines prisons pour examiner les cas des détenus", a ajouté l'ONG sur son site Internet.

Le président Nicolas Maduro avait remplacé la directrice des affaires pénitentiaires, Celsa Bautista, et nommé le législateur Julio Zerpa, au milieu de la grève.

"Nous continuons à travailler, de centre à centre, avec les familles, en écoutant les demandes de la population privée de liberté, engagés dans un système pénitentiaire humaniste adapté aux temps nouveaux", a déclaré le nouveau ministre plus tôt samedi sur la plateforme de médias sociaux X.

Les ONG ont critiqué les prisons vénézuéliennes pour la surpopulation, les mauvaises conditions sanitaires et la pénurie de nourriture, ainsi que pour les retards de procédure, entre autres.