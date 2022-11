Les prix à l'importation de la Corée du Sud en octobre augmentent au rythme le plus lent en 15 mois

Les prix à l'exportation du pays, exprimés en won, ont augmenté de 13,7 % en octobre par rapport à l'année précédente, selon les données provisoires de la Banque de Corée, soit un rythme plus lent que la hausse révisée de 14,7 % du mois précédent.

Les prix à l'importation ont également augmenté à un taux annuel plus lent de 19,8%, par rapport à un gain révisé de 24,2% en septembre, et il a marqué le taux le plus lent depuis juillet 2021.

Ce ralentissement est intervenu en dépit de la hausse des prix du pétrole et de la faiblesse de la monnaie par rapport au mois précédent, les prix du pétrole de Dubaï et les taux de change dollar-won ayant augmenté respectivement de 0,2 % et 2,5 % en moyenne mensuelle, selon la BOK.

En octobre 2021, les prix à l'exportation et à l'importation ont bondi de 26,1 % et 36,3 %, respectivement, marquant leur taux de croissance annuel le plus rapide depuis plus de 13 ans.