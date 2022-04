Les prix à la consommation américains s'accélèrent en mars

L'indice des prix à la consommation a bondi de 1,2 % le mois dernier, soit la plus forte hausse mensuelle depuis septembre 2005, a indiqué mardi le département du travail. L'IPC avait progressé de 0,8 % en février.

Le prix moyen de l'essence a grimpé en flèche pour atteindre un record historique de 4,33 $ le gallon en mars, selon l'AAA. Si l'essence a été le principal moteur de l'inflation le mois dernier, l'alimentation et les services tels que les logements locatifs ont également apporté de fortes contributions.

La Russie est le deuxième plus grand exportateur de pétrole brut au monde. Les États-Unis ont interdit les importations de pétrole, de gaz naturel liquéfié et de charbon russes dans le cadre d'une série de sanctions contre Moscou pour son invasion de l'Ukraine.

En plus de faire grimper les prix de l'essence, la guerre Russie-Ukraine, qui en est à son deuxième mois, a entraîné une flambée mondiale des prix des denrées alimentaires, la Russie et l'Ukraine étant également de grands exportateurs de produits de base comme le blé et l'huile de tournesol.

Au cours des 12 mois jusqu'en mars, l'IPC a accéléré de 8,5 %. Il s'agit de la plus forte hausse en glissement annuel depuis décembre 1981, après un bond de 7,9 % en février. Il s'agit du sixième mois consécutif de lecture annuelle de l'IPC supérieure à 6 %.

Les économistes interrogés par Reuters avaient prévu que les prix à la consommation augmenteraient de 1,2 % en mars et de 8,4 % en glissement annuel.

Les fortes lectures d'inflation ont suivi les données du mois dernier montrant que le taux de chômage est tombé à son plus bas niveau depuis deux ans, soit 3,6 % en mars.

En mars, la banque centrale américaine a augmenté son taux d'intérêt directeur de 25 points de base, la première hausse en plus de trois ans. Le procès-verbal de la réunion de politique générale publié mercredi dernier semblait préparer le terrain pour de fortes hausses de taux à l'avenir.

L'inflation élevée et l'attitude belliciste de la Fed font craindre au marché obligataire une récession aux États-Unis, bien que la plupart des économistes s'attendent à ce que l'expansion se poursuive.

Beaucoup pensent que le mois de mars pourrait marquer le pic du taux annuel de l'IPC, mais préviennent que l'inflation resterait bien au-dessus de l'objectif de 2 % de la Fed au moins jusqu'en 2023.

Les prix de l'essence ont reculé par rapport aux records atteints, mais restent encore supérieurs à 4 $ le gallon. Les lectures d'inflation élevées de l'année dernière vont également commencer à disparaître du calcul de l'IPC.

Une modération des prix des voitures et camions d'occasion a entraîné une lecture mensuelle faible de l'inflation sous-jacente.

En excluant les composantes volatiles de l'alimentation et de l'énergie, l'IPC a augmenté de 0,3 % après avoir gagné 0,5 % en février. Ce que l'on appelle l'IPC de base a augmenté de 6,5 % au cours des 12 mois jusqu'en mars, la plus forte progression depuis août 1982, après avoir augmenté de 6,4 % en février.

Les fermetures en Chine pour contenir une résurgence des infections COVID-19 sont considérées comme mettant davantage de pression sur les chaînes d'approvisionnement mondiales, ce qui pourrait maintenir les prix des marchandises élevés. Séparément, la hausse des loyers des logements devrait également maintenir l'inflation de base à un niveau élevé.