Les prix à la consommation d'avril au Japon enregistrent le plus grand bond depuis plus de 7 ans

La hausse des prix à la consommation rend plus difficile pour la Banque du Japon (BOJ) de convaincre les marchés qu'elle maintiendra une politique monétaire ultra-libre et les gains alimentent les préoccupations du public quant à l'augmentation du coût de la vie.

L'indice national de base des prix à la consommation (IPC), qui exclut les coûts volatils des aliments frais mais inclut ceux de l'énergie, a bondi de 2,1 % en avril par rapport à l'année précédente, selon des données gouvernementales publiées vendredi.

Il s'agit de la hausse la plus rapide en un seul mois depuis mars 2015 et elle correspond à la prévision médiane d'un sondage Reuters.

Le gain a été beaucoup plus fort qu'une hausse de 0,8 % en glissement annuel en mars, alors que l'impact des réductions des frais de téléphone mobile d'avril de l'année dernière qui ont tiré vers le bas l'IPC global depuis lors commence à s'estomper des comparaisons annuelles.

Le taux global d'augmentation des prix au Japon est resté modeste par rapport aux hausses beaucoup plus marquées aux États-Unis et dans d'autres économies avancées, car la faible croissance des salaires dans la troisième plus grande économie du monde rend plus difficile pour les entreprises d'augmenter leurs prix.

La BOJ a maintenu son stimulus monétaire massif alors qu'elle cherche à faire en sorte que l'inflation atteigne de manière stable 2 % grâce à une forte croissance des salaires, même si un yen plus faible fait grimper les prix des denrées alimentaires et de l'énergie et que d'autres grandes banques centrales resserrent leur politique.