Les prix à la consommation en Russie ont légèrement augmenté au cours de la semaine écoulée, selon les données du service national des statistiques Rosstat, mercredi, la pression inflationniste se renforçant progressivement à l'approche de la prochaine décision de la banque centrale sur les taux d'intérêt.

La Banque de Russie se réunit pour discuter des taux d'intérêt le 21 juillet et les analystes interrogés par Reuters s'attendent à ce que le coût de l'emprunt soit porté à 8 %, contre 7,5 % depuis septembre. Les responsables de la banque ont également fait allusion à une hausse.

La chute brutale du rouble à son plus bas niveau depuis plus de 15 mois, qui s'est accélérée depuis la mutinerie armée avortée du chef mercenaire Evgueni Prigojine à la fin du mois de juin, a accentué la pression inflationniste due aux pénuries de main-d'œuvre et à l'augmentation de la demande des consommateurs.

Les prix à la consommation ont augmenté de 0,13 % au cours de la semaine qui s'est achevée le 3 juillet, selon Rosstat, contre une hausse de 0,16 % la semaine précédente. Depuis le début de l'année, les prix ont augmenté de 2,90 %, selon Rosstat, soit un rythme plus lent que durant la même période en 2022.

Une inflation annuelle à deux chiffres a frappé la Russie l'année dernière, peu après l'envoi de ses forces armées en Ukraine le 24 février 2022, une action qui a provoqué des sanctions occidentales radicales.

L'inflation annuelle en Russie est tombée en dessous de l'objectif de 4 % de la banque centrale ces dernières semaines en raison de cet effet de base élevé, mais elle remonte à présent.

La banque centrale prévoit que l'inflation finira cette année entre 4,5 % et 6,5 % et elle est déterminée à ramener le rythme de la hausse des prix à son objectif de 4 % en 2024. (Reportage de Darya Korsunskaya et Alexander Marrow, édition de Christina Fincher)