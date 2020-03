Les prix à la consommation ont augmenté de 0,1% en février

Zurich (awp) - L'indice des prix à la consommation a augmenté de 0,1% en février sur un an pour s'établir à 101,6 points (base 100 en décembre 2015). Par rapport à la même période l'an dernier, le renchérissement a été négatif et s'est établi à -0,1%, selon l'Office fédéral de la statistique (OFS) mercredi.

Le renchérissement des produits indigènes a été plus faible sur un mois (+0,1%) que celui des produits importés (+0,3%). Par rapport à février 2019, les premiers ont pris +0,2% quand les seconds ont reculé de 1,0%.

L'inflation sous-jacente, c'est-à-dire hors produits frais et saisonniers, énergie et carburants, s'est élevée à +0,4% sur un mois et de +0,2% sur un an.

Cette hausse de 0,1% en février s'explique notamment par l'augmentation des tarifs aériens (+22,1%). Les prix pour les voyages à forfait internationaux ont également grimpé (+3,5%), de même que ceux pour l'habillement et les chaussures en raison de la fin des soldes saisonniers (+2,6%).

En revanche, les prix pour le mazout (-9,8%) et les nuitées hôtelières (-4,2%) ont diminué.

L'inflation du mois dernier et celle sur un an se sont avérées inférieures aux prévisions des économistes interrogés par AWP. La variation mensuelle était attendue entre +0,2% et +0,4%. Ils prévoyaient que le renchérissement s'établirait en Suisse entre 0,0% et +0,2% sur un an en février.

ck/ol