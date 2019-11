Les prix à la consommation ont diminué de 0,2% en octobre

Zurich (awp) - L'inflation a une nouvelle fois été négative au mois d'octobre en Suisse. Pendant la période sous revue, l'indice des prix à la consommation (CPI) a reculé de 0,2% en glissement mensuel pour s'établir à 101,8 points. Sur un an, la contraction atteint 0,3%.

Dans son dernier relevé publié vendredi, l'Office fédéral de la statistique (OFS) explique ce repli par plusieurs facteurs, citant le recul des prix pour les voyages à forfait internationaux et l'hôtellerie, ainsi que de celui des légumes et des pâtes alimentaires. Les prix pour l'habillement et les chaussures, en revanche, ont augmenté.

L'évolution de l'inflation sous-jacente (c'est-à-dire ajustée des produits frais et saisonniers, énergie et carburants) s'est également révélée négative (-0,1%) par rapport au mois de septembre, mais positive (+0,2%) au regard d'octobre 2018.

La baisse sur un mois observée en octobre concerne de la même manière les produits indigènes, qui représentent près de trois quarts du total, que les produits importés, précise l'OFS.

buc/vj