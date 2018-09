Les prix à la consommation sont restés stables en août (OFS)

Zurich (awp) - Les prix à la consommation en Suisse sont restés stables en août par rapport au mois précédent, révèle mardi l'indice de l'Office fédéral de la statistique (OFS). Ils ont été marqués par des tendances opposées qui se sont neutralisées au final, avec une baisse dans les tarifs aériens et une hausse dans l'habillement, notamment.

L'indice des prix à la consommation (IPC) s'est établi à 101,8 points, identique au mois de juillet et conforme aux prévisions. Les prix ont baissé dans les transports (-0,9%), l'alimentation et les boissons (-0,5% à -0,6%). En revanche, ils ont augmenté de 3,1% pour l'habillement et les chaussures. La stabilité est dans l'ensemble de mise dans les services.

Sur un an, les prix affichent une augmentation de 1,2%. Cette hausse est surtout due aux produits importés, dont les prix ont gonflé de 3,2%. Les produits pétroliers en particulier ont renchéri de plus de 16%. Les produits indigènes ont connu pour leur part une hausse modérée de 0,5%. Dans le détail, la santé se signale par un recul des prix de 0,6% sur un an.

Toujours par rapport à juillet 2017, l'inflation sous-jacente, qui exclut les produits saisonniers, l'énergie et les carburants, a augmenté de 0,5%, note encore l'OFS.

L'évolution des prix est proche des prévisions. La fourchette des attentes des économistes consultés par AWP allait de +0,1% à -0,1% en comparaison mensuelle et de +1,1% à +1,3% en comparaison annuelle.

