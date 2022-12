Les prix à la production aux États-Unis augmentent en novembre

L'indice des prix à la production pour la demande finale a augmenté de 0,3 % le mois dernier, a déclaré vendredi le département du travail. Les données d'octobre ont été révisées à la hausse pour montrer que l'IPP a augmenté de 0,3 % au lieu de 0,2 % comme indiqué précédemment. Au cours des 12 mois jusqu'en novembre, l'IPP a augmenté de 7,4 % après avoir progressé de 8,1 % en octobre.

Les économistes interrogés par Reuters avaient prévu une hausse de 0,2 % de l'IPP et une augmentation de 7,2 % en glissement annuel.

Le rapport a été publié avant la réunion de politique générale de la Fed, qui se tiendra mardi et mercredi prochains. Le président de la Fed, Jerome Powell, a déclaré le mois dernier que la banque centrale américaine pourrait réduire le rythme de ses hausses de taux d'intérêt "dès décembre". La Fed est au milieu du cycle de hausse des taux le plus rapide depuis les années 1980.

L'inflation ralentit progressivement à mesure que les chaînes d'approvisionnement se relâchent et que la demande de biens diminue. La semaine dernière, l'Institute for Supply Management a indiqué que sa mesure des prix payés par les usines pour les biens a baissé à son plus bas niveau depuis deux ans et demi en novembre.

Mais le déplacement des dépenses vers les services signifie que l'inflation globale restera élevée pendant un certain temps. Une partie des pressions sur les prix provient du marché du travail, avec une accélération de la croissance des salaires en novembre.

Les économistes s'attendent donc à ce que la Fed continue de resserrer sa politique monétaire et porte son taux directeur à un niveau supérieur aux 4,6 % récemment prévus, où il pourrait rester pendant un certain temps. La banque centrale a augmenté le taux directeur de 375 points de base cette année, passant de près de zéro à une fourchette de 3,75 % à 4,00 %.

Si l'on exclut les composantes volatiles que sont l'alimentation, l'énergie et les services commerciaux, les prix à la production ont augmenté de 0,3 % en novembre. L'IPP dit de base a augmenté de 0,2 % en octobre.

Au cours des 12 mois précédant novembre, l'IPP de base a progressé de 4,9 % après avoir augmenté de 5,4 % en octobre.