Les prix à la production aux États-Unis baissent plus que prévu en décembre

L'indice des prix à la production pour la demande finale a diminué de 0,5 % le mois dernier, a déclaré mercredi le Département du travail. Les données de novembre ont été révisées à la baisse pour montrer que l'IPP a augmenté de 0,2 % au lieu de 0,3 % comme indiqué précédemment.

Au cours des 12 mois jusqu'en décembre, l'IPP a augmenté de 6,2 % après avoir grimpé de 7,3 % en novembre. Les économistes interrogés par Reuters avaient prévu une baisse de 0,1 % de l'IPP sur le mois et une hausse de 6,8 % en glissement annuel.

Ce rapport fait suite à l'annonce, la semaine dernière, d'une baisse des prix mensuels à la consommation en décembre, pour la première fois depuis plus de 2 ans et demi. L'inflation s'atténue alors que le cycle de hausse des taux d'intérêt de la Réserve fédérale le plus rapide depuis les années 1980 refroidit la demande de biens. Cela pourrait permettre à la banque centrale américaine de réduire encore le rythme de ses hausses de taux le mois prochain.

Une baisse de 1,6 % des prix des biens explique la baisse de l'IPP. Les biens, qui ont gagné 0,1 % en novembre, ont été tirés vers le bas par une chute de 7,9 % des prix de l'énergie et une baisse de 1,2 % des prix des aliments.

Les prix des services ont légèrement augmenté de 0,1 % après avoir progressé de 0,2 % en novembre.

Si l'on exclut les composantes volatiles que sont l'alimentation, l'énergie et les services commerciaux, les prix à la production ont augmenté de 0,1 % en décembre. L'IPP de base a progressé de 0,3 % en novembre.

Au cours des 12 mois précédant décembre, l'IPP de base a augmenté de 4,6 % après avoir augmenté de 4,9 % en novembre.