En juin, les prix à la production en Chine ont baissé à leur rythme le plus rapide depuis plus de sept ans et demi, tandis que l'inflation des prix à la consommation a été la plus faible depuis 2021, ce qui plaide en faveur d'un recours accru aux mesures de relance par les décideurs politiques pour relancer une demande atone.

L'élan de la reprise économique post-pandémique de la Chine a ralenti par rapport à la reprise rapide observée au premier trimestre, en raison de l'affaiblissement de l'industrie manufacturière et de la confiance des consommateurs qui n'est pas au beau fixe.

L'indice des prix à la production (PPI) a chuté pour le neuvième mois consécutif, en baisse de 5,4 % par rapport à l'année précédente, marquant la plus forte baisse depuis décembre 2015. Ce chiffre est à comparer à la baisse de 4,6 % enregistrée le mois précédent et à la prévision d'une baisse de 5,0 % lors d'un sondage Reuters réalisé auprès d'analystes.

L'indice des prix à la consommation (IPC) est resté inchangé en glissement annuel, par rapport à la hausse de 0,2% observée en mai, a déclaré le Bureau national des statistiques (NBS), sous l'effet d'une baisse plus rapide des prix du porc. Il s'agit du rythme le plus lent depuis février 2021 et la hausse de 0,2 % attendue par les analystes de Reuters n'a pas été atteinte.

Les résultats plus faibles que prévu en matière d'inflation ont ébranlé les marchés financiers et le yuan offshore a réduit ses gains antérieurs.

"Nous nous attendons à ce que l'inflation globale atteigne environ 1 % d'ici la fin de l'année. Mais cela resterait faible et ne limiterait pas la capacité de la PBOC à assouplir davantage sa politique", ont déclaré les économistes de Capital Economics dans une note de recherche.

"Cela dit, la demande de crédit étant faible et la monnaie étant sous pression, nous pensons que l'essentiel du soutien viendra de la politique budgétaire. Nous ne prévoyons que 10 points de base supplémentaires de réduction des taux directeurs cette année".

Le mois dernier, la Chine a réduit ses taux directeurs afin de stimuler les liquidités et s'est engagée à prendre des mesures pour promouvoir la consommation des ménages.

Pékin a fixé un objectif d'inflation moyenne des prix à la consommation d'environ 3 % pour 2023. Les prix ont augmenté de 2 % en glissement annuel en 2022.

L'IPC de base, excluant les prix volatils des aliments et de l'énergie, a augmenté de 0,4 % en glissement annuel, ce qui représente un ralentissement par rapport aux 0,6 % enregistrés le mois précédent.