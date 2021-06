Les prix à la production et à l'importation ont augmenté en mai

Zurich (awp) - L'indice helvétique des prix à la production et à l'importation a progressé durant le mois de mai, soutenu par la hausse des prix des produits chimiques et des métaux notamment. Les prix à l'importation ont eux aussi décollé.

L'indice des prix à la production et à l'importation a augmenté de 0,8% en mai par rapport au mois précédent, indique l'Office fédéral de la statistique (OFS) dans un communiqué paru lundi. Cette hausse s'élève à 3,2% sur un an.

L'indice des prix à la production s'élève à 101,3, ce qui correspond à un relèvement de 0,5% sur un mois et de 1,6% sur un an. C'est surtout le renchérissement des produits pharmaceutiques et des produits en matières plastiques qui explique cette tendance haussière.

"Les métaux, les produits semi-finis en métaux, les produits chimiques, la collecte des déchets et le recyclage" ont également renchéri, selon l'OFS.

L'indice des prix à l'importation a lui grimpé à 104,8, ce qui correspond à une progression de 1,5% sur un mois et 6,4% sur un an, principalement du fait du bond des prix des hydrocarbures, des produits organiques de l'industrie chimique et autres métaux. Les ordinateurs sont en revanche devenus meilleur marché.

nj/jh