Zurich (awp) - Les prix à la production et à l'importation (PPI) sont légèrement remontés en mars, après une modeste accalmie le mois précédent. Les produits alimentaires ont affiché la plus forte accélération, alors que les tarifs des produits pétroliers ont baissé.

L'indice des prix à la production et à l'importation a progressé de 0,2% par rapport à février pour atteindre 109,3 points, après un repli de 0,2% le mois précédent, a détaillé vendredi l'Office fédéral de la statistique (OFS) dans un communiqué.

En mars, les prix à la production (+0,3% sur un mois) ont augmenté en raison de la hausse des tarifs des produits laitiers, des autres produits alimentaires, des produits de boulangerie et pâtes alimentaires, de la ferraille et des textiles.

Côté importations (+0,1%), ils ont été notamment portés par le renchérissement des véhicules et composants pour véhicules, ainsi que pour les produits alimentaires.

Sur un an, la progression atteint 2,1%, marquant un léger ralentissement après la hausse de 2,7% observée en février. Les produits pétroliers, les métaux non ferreux et les produits en métaux non ferreux, les hydrocarbures et l'acier transformé ont par contre vu leurs tarifs baisser.

