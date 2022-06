Les prix à la production et à l'importation s'envolent en mai

Zurich (awp) - Les prix à la production et à l'importation ont encore pris de l'altitude en mai sur un an en Suisse, tirés notamment par le pétrole, les hydrocarbures et les produits chimiques.

Sur un mois, cet indicateur a pris 0,9% à 109,4 points. Ce sont surtout les prix des produits importés qui ont pris de l'embonpoint, tant sur un mois (+2%) que sur un an (+11,9%) Les prix à la production ont augmenté de respectivement 0,4% et 4,4%.

Par rapport à mai 2021, le niveau des prix de l'offre totale des produits du pays et des produits importés a augmenté de 6,9%, a annoncé mercredi l'Office fédéral de la statistique (OFS). En avril, la progression avait déjà atteint 6,7%, après 6,1% en mars, 5,8% en février et 5,4% en janvier.

Pour les produits importés, des hausses de prix ont été constatées par rapport à avril en particulier pour les hydrocarbures (+18,3%), les produits pétroliers (+9,4%) et les produits chimiques (+4%). Les produits en matières plastiques, les produits en bois, le papier et les produits en papier, le fer brut et l'acier, le verre et les articles en verre ont renchéri tout comme les produits pharmaceutiques de base, l'acier transformé et les autres produits minéraux non métalliques. Les métaux non ferreux et produits afférents (-2,8%) ainsi que les ordinateurs (-3,7%) sont par contre devenus meilleur marché.

L'augmentation de l'indice des prix à la production sur un mois est liée avant tout au renchérissement des produits pétroliers (+6,5%), des produits en matières plastiques (+3,7%), des matières plastiques de base (+13,3%), des métaux et des produits semi-finis en métaux (+3,1%), du papier et des produits en papier (+7,7%).

L'imprimerie, les activités de prépresse et de reliure, le gaz, la viande et les produits carnés, les autres produits chimiques et les produits en bois sont aussi devenus plus chers. En revanche, les prix ont baissé pour les produits pharmaceutiques (-0,7%) et la ferraille (-15,7%).

