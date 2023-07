Zurich (awp) - Les prix moyens à l'importation et à la production (PPI) n'ont pratiquement pas évolué entre mai et juin 2023. Sur un an, la production autochtone affiche un renchérissement de 1,7%, quand la facture des biens importés a été allégée de 5,0%. L'indice des PPI calculé mensuellement par l'Office fédéral de la statistique (OFS) s'est tassé de 0,6% sur un an, selon le relevé publié vendredi.

En glissement mensuel, des baisses de prix dans la production indigène de ferraille, de métaux et produits semi-finis en métaux, ainsi que de produits alimentaires annexes ont été constatées, compensées par le renchérissement dans la menuiserie du bâtiment et l'agencement intérieur notamment.

Côté importations, les hydrocarbures ont repris l'ascenseur, de même que les automobiles. La diminution des prix d'une kyrielle d'autres produits, des métaux aux aliments en passant par les textiles et les ordinateurs n'a pas complètement permis d'atténuer ce renchérissement.

La production industrielle destinée au marché intérieur a renchéri de 0,3% quand les prix à l'exportation affiche un recul de 0,2%.

