Les prix à la production et l'importation augmentent modestement en juillet

Zurich (awp) - L'indice des prix à la production et à l'importation (PPI) a augmenté de 0,1% en juillet par rapport au mois précédent, a annoncé mardi l'Office fédéral de la statistique (OFS). Sur un an, les prix se sont affichés en hausse de 3,6%, en raison principalement de l'explosion des coûts du pétrole.

L'indice des prix à la production et à l'importation, qui reflète l'offre totale des produits du pays et des produits importés, s'établissait à 103,3 points fin juillet, sur une base de 100 établie en décembre 2015. Ce sont surtout les prix à l'importation qui ont renchéri: + 6,9% sur douze mois, contre 2,1% pour les prix à la production, pour une moyenne de 3,6%.

Par rapport à juin, l'augmentation est limitée à 0,1%. Elle est due essentiellement à l'augmentation du prix des montres, pour ce qui est des prix à la production, et par l'augmentation des hydrocarbures, concernant les importations, note l'OFS. Les prix des métaux non ferreux, des légumes et des équipements de communication, notamment, ont en revanche baissé.

Comparé à juillet 2017, l'indice des prix à l'importation des produits pétroliers a flambé de 47%. Les produits agricoles importés ont augmenté de 7% et ceux des métaux de 13%. Du côté de la production, les prix des instruments et fournitures à usage médical et dentaire ont gonflé de 3,2%.

