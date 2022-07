Les prix à la production et l'importation poursuivent leur envolée

Zurich (awp) - Les prix à la production et à l'importation (PPI) ont continué de fortement progresser en juin, soutenus notamment par la flambée des cours des hydrocarbures, a relevé jeudi l'Office fédéral de la statistique (OFS).

Comparé au mois précédent, cet indicateur a grimpé de 0,3% à 109,8 points. Sur un an, le PPI a bondi de 6,9%, a précisé l'OFS dans un communiqué. En mai, il avait déjà augmenté de 6,9% sur un an, de 6,7% en avril et de 6,1% en mars.

Ce sont surtout les tarifs à l'importation qui ont contribué à cette hausse pendant le mois sous revue, avec une accélération de 12,1% par rapport à juin 2021. Les prix des produits pétroliers - qui ont plus que doublé - sont pour l'essentiel responsables de cette accélération, mais aussi notamment les véhicules et composants pour voitures (+4%), ainsi que les articles de voyage, de maroquinerie et de sellerie (+10,2%). Le prix du café vert a bondi de 48,5% sur un an, selon le relevé des statisticiens fédéraux.

Les prix à la production ont pour leur part accéléré de 4,4%, tirés à la hausse par les coûts des produits de menuiserie et de l'aménagement intérieur (+10,6%), les produits pétroliers (+100,9%), le gaz (+52,3%), les métaux et les produits semi-finis en métaux (+38,2%) et le bois de sciage (+23,7%).

