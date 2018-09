Les prix à la production inchangés en Suisse au mois d'août

Zurich (awp) - L'indice des prix à la production et à l'importation est resté stable sur un mois en août en Suisse à 103,4 points, malgré le renchérissement des produits pharmaceutiques. En rythme annuel, la progression est de 3,4%, a indiqué l'Office fédéral de la statistique (OFS) jeudi dans son relevé mensuel.

Au total, les prix à la production ont légèrement enflé (+0,1%) par rapport à juillet, alors que ceux à l'importation sont restés stables. En comparaison annuelle toutefois, les produits importés ont vu leur prix bondir en moyenne de 5,7%, en raison notamment de l'envolée de 38,9% des produits énergétiques (charbon, pétrole, gaz), au premier rang desquels les produits pétroliers.

Les produits chimiques et pharmaceutiques, dont la pondération compte pour plus d'un quart dans le calcul de l'indice, ont grimpé de 1,1% sur un mois à la production et de 0,9% à l'importation. Sur un an, le renchérissement respectif est de 1,9% et de 1,7%.

Autre poste important, les produits informatiques, électroniques et optiques, qui comprend également l'industrie horlogère, sont restés stables par rapport à juillet en termes de production et ont même légèrement reculé (-0,1%) à l'importation. Par rapport à août 2017 l'évolution respective est de +1,0% et de -1,3%.

L'inflation sous-jacente - ajustée du prix des matières premières, notamment les produits agricoles et pétroliers - s'est montée à 0,3%.

