Les contrats à terme sur le blé américain ont bondi mercredi, la lenteur des récoltes de blé d'hiver et la détérioration de l'état des cultures de printemps ayant entraîné des achats et des couvertures de positions à découvert qui ont fait remonter les prix de leur plus bas niveau en deux semaines et demie.

La hausse du blé a entraîné celle du maïs, qui a atteint son niveau le plus bas en deux ans et demi, malgré l'augmentation des semis et les pluies récentes qui ont atténué les inquiétudes concernant la réduction des rendements due à la sécheresse.

Le soja s'est raffermi grâce à l'effet de contagion du blé et à une évaluation des récoltes moins bonne que prévu dans le rapport hebdomadaire du ministère américain de l'agriculture (USDA) publié lundi.

Le blé a tiré les marchés céréaliers vers le haut après que l'USDA a déclaré lundi que seulement 37 % des cultures d'hiver avaient été récoltées dimanche, contre 52 % l'année dernière. L'agence a également réduit de manière inattendue sa note pour le blé de printemps, les pluies n'ayant pas amélioré les conditions.

"Les stocks de blé sont très limités alors que l'hémisphère nord commence à récolter", a déclaré Mike Zuzolo, président de Global Commodity Analytics.

"Le blé de force rouge est en tête, principalement parce qu'ils n'arrivent pas à entrer dans les champs dans l'État du Kansas pour sortir le blé. Les conditions (du blé de printemps) ont également été favorables.

Le blé tendre rouge d'hiver de septembre du Chicago Board of Trade était en hausse de 27-3/4 cents à 6,69-1/2 dollars le boisseau à 12 h 18 HAC (1718 GMT). Le blé de force rouge d'hiver de septembre gagnait 46 cents à 8,42-1/2 dollars le boisseau, tandis que le blé de printemps de septembre gagnait 46 cents à 8,55-1/4 dollars.

Le maïs de décembre du CBOT a gagné 3 cents à 4,96-1/2 dollars le boisseau après avoir chuté plus tôt à 4,85-1/2 dollars, le niveau le plus bas pour un contrat le plus actif depuis janvier 2021. Le soja de novembre a gagné 6 cents à 13,59-3/4 dollars le boisseau.

Les pluies récentes et les prévisions de nouvelles averses ont réduit les inquiétudes concernant la sécheresse en début de saison dans le cœur du Midwest.

L'USDA a estimé que 51 % du maïs américain était en bon ou excellent état, soit un point de plus que la semaine précédente. En revanche, l'état des cultures de soja a baissé d'un point.

Les évaluations des deux cultures sont en baisse depuis plusieurs semaines en raison d'une sécheresse croissante dans le Midwest. (Reportage de Karl Plume à Chicago, édition de Marguerita Choy)