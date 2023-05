L'indice des prix mondiaux de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) a augmenté en avril pour la première fois en un an, mais reste en retrait de quelque 20 % par rapport au record atteint en mars 2022 à la suite de l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

L'indice des prix de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), qui suit les produits alimentaires les plus échangés dans le monde, s'est établi en moyenne à 127,2 points le mois dernier, contre 126,5 en mars, a indiqué l'agence vendredi. L'indice de mars avait été initialement fixé à 126,9.

L'agence basée à Rome a déclaré que la hausse du mois d'avril reflétait l'augmentation des prix du sucre, de la viande et du riz, qui a compensé les baisses des indices des prix des céréales, des produits laitiers et des huiles végétales.

"Alors que les économies se remettent de ralentissements significatifs, la demande augmentera, exerçant une pression à la hausse sur les prix des denrées alimentaires", a déclaré l'économiste en chef de la FAO Maximo Torero.

L'indice des prix du sucre a bondi de 17,6 % par rapport à mars, atteignant son niveau le plus élevé depuis octobre 2011. Selon la FAO, cette hausse est liée aux craintes de resserrement des approvisionnements suite à la révision à la baisse des prévisions de production pour l'Inde et la Chine, ainsi qu'à des productions plus faibles que prévu en Thaïlande et dans l'Union européenne.

Alors que l'indice de la viande a augmenté de 1,3 % en glissement mensuel, les prix des produits laitiers ont baissé de 1,7 %, les prix des huiles végétales ont chuté de 1,3 % et l'indice des prix des céréales a baissé de 1,7 %, la baisse des prix mondiaux de toutes les principales céréales l'emportant sur l'augmentation des prix du riz.

"L'augmentation des prix du riz est extrêmement préoccupante et il est essentiel que l'initiative de la mer Noire soit renouvelée pour éviter toute autre flambée des prix du blé et du maïs", a déclaré M. Torero, faisant référence à un accord autorisant l'exportation de céréales ukrainiennes via la mer Noire.

Dans un rapport distinct sur l'offre et la demande de céréales, la FAO prévoit une production mondiale de blé de 785 millions de tonnes en 2023, légèrement inférieure aux niveaux de 2022, mais néanmoins la deuxième plus grande production jamais enregistrée.

"(Les) perspectives 2023/24 pour la production de riz le long et au sud de l'équateur sont panoramiques, en grande partie à cause de l'impact régionalement varié de l'événement La Niña", a déclaré la FAO.

La FAO a relevé ses prévisions de production céréalière mondiale en 2022 à 2,785 milliards de tonnes, contre 2,777 milliards précédemment, soit une baisse de 1,0 % par rapport à l'année précédente.

L'utilisation mondiale de céréales pour la période 2022/23 est estimée à 2,780 milliards de tonnes, selon la FAO, soit une baisse de 0,7 % par rapport à 2021/22. Les stocks mondiaux de céréales à la fin des saisons 2022/2023 devraient diminuer de 0,2 % par rapport à leurs niveaux d'ouverture pour atteindre 855 millions de tonnes.