Il va falloir se débrouiller en autonomie pour faire la tendance en Europe aujourd'hui, puisque les marchés américains sont clos pour un jour férié. Vendredi, Wall Street a plié après la remontée des prix à la production, qui met à mal le scénario d'un assouplissement monétaire conséquent et rapide de la Fed. Les investisseurs attendent du beau monde cette semaine : Nvidia, Walmart, Nestlé, des indicateurs PMI et le compte rendu de la dernière sauterie de la banque centrale américaine.

Aux Etats-Unis, le bilan de la semaine écoulée s'est joué dans les deux dernières heures de cotation de vendredi, lorsque les indices ont piqué du nez après avoir flirté avec l'équilibre. Le Dow Jones (-0,1% sur la semaine), le S&P500 (-0,4%) et le Nasdaq (-1,5%) ont basculé pour les raisons que nous allons voir un peu après. En Europe à l'inverse, le vert a dominé sur la semaine, en particulier à Paris (+1,6%), à Francfort (+1,1%) et à Londres (+1,8%). L'indice large Stoxx Europe 600 s'est adjugé 1,4%.

Pour comprendre les derniers mouvements de la tectonique boursière, il faut remonter un peu en arrière. Depuis le début de l'année, les investisseurs ont valorisé la combinaison entre une saison des résultats plutôt correcte et la solidité des indicateurs économiques américains. Ils ont donné plus de poids à ce double facteur qu'au principal nuage noir qui encombre leur horizon, je veux parler du report de l'assouplissement monétaire à cause d'une reprise de l'inflation. D'autant plus de poids que tout cela a été pimenté par la poudre de perlimpinpin de l'intelligence artificielle. Ça a créé un puissant courant d'avidité, qui commence à ressembler furieusement à tout ce qui portait un .com à la fin du siècle précédent, ou à tout ce qui contenait le terme crypto-quelquechose il y a trois ans. Attention, je ne dis pas que c'est immérité, je dis juste que le principe est d'investir d'abord et de réfléchir ensuite, pour éviter d'être le crétin qui a raté le train de l'histoire : ça crée forcément de la volatilité, des réactions idiotes, de grosses joies et d'intenses déceptions, à répéter à l'envi et dans l'ordre qui vous plaira.

Donc pour résumer le bout de paragraphe précédent, l'optimisme est là, comme toujours en bourse. A tel point que les investisseurs acceptent assez bien que leurs espoirs de baisse de taux soient régulièrement rabotés, alors que l'assouplissement monétaire à venir était le principal moteur du réveil des actions en 2023, après un millésime 2022 calamiteux. Ainsi, depuis le début du mois de janvier, la hausse des marchés actions a résisté au report de mars à juin de la première baisse de taux et à la division par deux du nombre desdites baisses de taux envisagées sur 2024. En d’autres temps, ça aurait probablement mis les investisseurs en PLS, mais cette fois, ils ont préféré le mantra "tant que l'économie va, tout va, même avec des taux élevés" (et un peu de poudre de perlimpinpin).

Du moins, c'était la situation jusqu'à la semaine dernière. Mardi, je posais une question sans grande originalité, puisque tous les financiers se la posent : est-ce que la donne monétaire est en train de changer ? C'était suite à la publication d'une inflation de janvier moins favorable que prévu aux Etats-Unis. Assez logiquement, la statistique a conduit les financiers à décaler dans le temps le début de la baisse des taux de la Fed, ainsi que son amplitude sur l'année. Après avoir accusé le coup, les indices boursiers ont rebondi à Wall Street, aidés jeudi par des données assez faibles sur les ventes de détail et la production industrielle, qui suggéraient une absence de surchauffe économique, donc un moindre risque sur les prix. Mais vendredi, la publication de prix à la production en vive hausse en janvier a provoqué de nouvelles inquiétudes, qui ont renvoyé aux chiffres de l'inflation de mardi. C'est la cause de la baisse des indices vendredi aux Etats-Unis. Le marché pense désormais en majorité que la première baisse de taux de la Fed aura lieu en juin. Mai était majoritaire jusque-là, après que les espoirs d'un assouplissement en mars eurent été douchés plus tôt dans l'année (il n'y a pas de réunion en avril).

Ce paragraphe un peu indigeste, pardonnez-moi, permet de comprendre que le marché navigue à vue au gré des statistiques. La Fed a l'air plus droite dans ses bottes, puisqu'elle avait prévenu que les investisseurs étaient trop optimistes, et qu'ils le sont probablement encore. Le compte-rendu de la dernière réunion de la banque centrale (réunion des 30 et 31 janvier dernier), sera publié mercredi soir et apportera de nouveaux éléments. Il est probable que tout finisse par rentrer dans l'ordre et que les taux commencent à baisser au début de l'été. Mais il est impossible de chasser complètement la réapparition de l'inflation. Je vous laisse imaginer le foutoire si un banquier central un peu trop faucon et un peu trop zélé se mettait à évoquer du bout des lèvres la nécessité de relever les taux.

Mais nous n'en sommes pas là et voici d'autres éléments à retenir depuis le début du weekend et jusqu'à la suite de la semaine :

Les marchés actions ont récupéré la Chine continentale après une semaine de fermeture pour le nouvel an lunaire, mais perdent les Etats-Unis, qui seront clos pour l'anniversaire de George Washington ce lundi.

Les principaux indicateurs macroéconomiques attendus sont les PMI flash des grandes économies (jeudi).

La dernière grosse série de résultats d'entreprises se profile : Walmart, The Home Depot et Air Liquide (mardi), la vedette du moment Nvidia et HSBC (mercredi) ou Nestlé, AXA et Mercedes (jeudi).

Sur le front géopolitique, l'Occident s'offusque du décès d'Alexander Navalny dans les geôles russes et s'inquiète d'une défaite ukrainienne à Avdiivka, dans l'est du pays. Au Proche-Orient, Israël menace toujours d'intervenir à Rafah si les otages ne sont pas libérés.

En Asie Pacifique, Tokyo démarre la semaine près de l'équilibre, pour digérer une hausse de 4% la semaine dernière. La reprise de Shanghai est positive, avec un CSI300 en progression de 0,7%. Hong Kong perd en revanche 1%. L'Inde et l'Australie sont en légère progression, pendant que la Corée du Sud gagne 1%. Les indicateurs avancés européens sont baissiers, ce qui n'est pas illogique au vu de la configuration de la clôture de vendredi par rapport aux Etats-Unis.

Les temps forts économiques du jour

Aucun indicateur majeur en vue aujourd'hui. Tout l'agenda ici.

L'euro est stable à 1,0777 USD. L'once d'or remonte à 2018 USD. Le pétrole est ferme, avec un Brent de Mer du Nord à 82,34 USD le baril et un brut léger américain WTI à 77,89 USD. Le rendement de la dette américaine sur 10 ans est stable à 4,28%. Le bitcoin s'échange à 52 100 USD.

Les principaux changements de recommandations

En France

Résultats des entreprises (les commentaires sont donnés à chaud et ne préjugent pas de l'évolution des titres)

Forvia améliore ses marges et renoue avec les bénéfices en 2023. Les marges devraient progresser cette année. Le groupe lance un plan de compétitivité à 5 ans qui devrait aboutir à la suppression de 10 000 emplois.

Icade prévoit un recul de son cash-flow net courant en 2024.

Annonces importantes (et moins importantes)

Alstom condamné au Brésil à une amende de 45 M€ pour l'effondrement d'un chantier de métro en 2007.

Klépierre émet 600 M€ d'obligations 9,6 ans à 3,875%.

Ubisoft sort le jeu Skull and Bones.

Stef annule 1,15% de ses actions.

Casino a déposé le 15 février 2024 des requêtes aux fins d’ouverture d’une procédure de Chapter 15 du code des faillites américain (le distributeur a de la dette soumise au droit américain).

Atawey propose 11 à 12 M€ fixe plus un variable à McPhy pour ses stations de recharge.

Hoffmann Green Cement émet 5 M€ d'OCEANE au profit d'Eiffel Investment.

Les principales publications du jour : Forvia, Robertet, Prodware, Icade, Bic...

Dans le vaste monde

Annonces importantes (et moins importantes)

L'UE devrait sanctionner Apple d'une amende de 500 M€ dans le dossier du streaming musical.

Nintendo chute de 8,5% en séance après des rumeurs de décalage de sortie de la Switch 2.

La vedette de l'IA, Super Micro Computer, plonge de 20% après avoir touché le cap symbolique de 1000 USD l'action.

Carl Icahn obtient deux sièges au conseil de JetBlue.

Currys rejette l'offre de rachat de 700 millions de livres sterling d'Elliott.

Petrus Advisors, un actionnaire de Temenos, demande la révocation du CEO intérimaire.

Rheinmetall prévoit de produire des munitions directement en Ukraine.

OpenAI, dont Microsoft est actionnaire, est valorisée 80 Mds$ dans le cadre d'une nouvelle levée de fonds, selon le NYT.

Les Etats-Unis envisagent d'accorder plus de 10 Mds$ de subventions à Intel, selon Bloomberg.

Xpeng va embaucher 4 000 personnes et investir dans l'intelligence artificielle.

ABB aurait induit en erreur les enquêteurs allemands dans le cadre de l'affaire de corruption concernant la construction de la centrale électrique de Kusile en Afrique du Sud, selon le Welt am Sonntag.

JPMorgan doit payer une amende d'environ 350 M$ pour des lacunes dans la déclaration des transactions.

Polymetal vend ses actifs russes pour 3,7 Mds$.

Le tribunal de commerce de Zurich a rassemblé en un seul dossier la trentaine de plaintes d'investisseurs dans le cadre de la fusion forcée l'année dernière entre UBS et Credit Suisse.

DR. Reddy's en course pour acquérir la participation de Novartis dans Novartis Inde.

Appel à la grève mardi dans les principaux aéroports allemands chez Lufthansa.

Volkswagen annonce la deuxième phase d'un investissement d'environ 1 Md$ au Mexique.

Softbank veut créer un fonds AI en partenariat, doté de 100 Mds$.

Les principales publications du jour : BHP, Temenos, Almirall… Tout l’agenda ici.