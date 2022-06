Les prix dans la construction ont augmenté ente octobre et avril

Zurich (awp) - Les coûts ont accéléré leur hausse dans la construction entre octobre 2021 et avril 2022. Calculé par l'Office fédéral de la statistique (OFS), l'indice des prix de la construction a progressé sur la période sous revue de 4,9% à 109,2 points (octobre 2020 = 100 pts). Le renchérissement a aussi bien touché le secteur du bâtiment, que celui du génie-civil.

En rythme annuel, le renchérissement s'est inscrit à 7,7%, précise vendredi l'OFS. Durant la période précédente, soit entre avril et octobre 2021, l'indicateur avait déjà progressé de 2,7% pour s'afficher alors à 104,1 points, la progression en rythme annuel s'étant fixée à 4,1%.

Dans le bâtiment, la hausse de l'indice des prix par rapport au semestre précédent s'explique principalement par une augmentation des prix dans le sous-secteur "Gros oeuvre 1" (béton et béton armé). Les "Installations sanitaires" (appareils sanitaires courants) et le "Gros oeuvre 2" (fenêtres, portes extérieures) ont également augmenté, mais de façon moins marquée.

Les prix dans le bâtiment ont augmenté dans toutes les grandes régions, les croissances les plus fortes étant à mettre au compte de la Suisse du Nord-Ouest (6,8%) et la Suisse centrale (5,6%) ont enregistré les hausses les plus importantes.

Dans le génie civil, les statisticiens de la Confédération ont débusqué un renchérissement particulièrement vif rapport au semestre précédent des prix dans les "Tracés", soit les travaux de superstructure et de terrassements, lequel a contribué fortement à la hausse de l'indice. Un même constat ressort pour la catégorie des "Ouvrages d'art" (structures porteuses), sa contribution à l'inflation se révélant cependant plus modérée que celle du premier sous-secteur.

Les prix dans le génie civil ont augmenté dans toutes les grandes régions. La hausse la plus forte a été constatée en Suisse orientale (9,8%), suivie par la Suisse du Nord-Ouest (5,8%).

