Les prix dans la construction ont augmenté entre avril et octobre

Zurich (awp) - Les prix dans le secteur de la construction ont progressé entre avril et octobre, que ce soit dans le génie civil ou le bâtiment. Ce renchérissement concerne par ailleurs toutes les grandes régions, et en particulier l'Espace Mittelland et la Suisse centrale.

L'indice des prix a pris 2,7% pour s'inscrire à 104,1 points par rapport au semestre précédent. Ces prix se sont étoffés de 4,1% en comparaison annuelle, indique lundi l'Office fédéral de la statistique (OFS).

Dans le sous-secteur du bâtiment, les prix ont avancé de 3,1% en glissement semestriel, en raison des travaux de maçonnerie et ceux liés aux fenêtres et portes. Les régions Espace Mittelland (+3,2%) et la Suisse centrale (+3,2%) ont enregistré les hausses les plus importantes.

Au niveau du génie civil, les prix se sont enrobés en particulier dans les petits tracés (travaux de superstructure, terrassements) et dans une moindre mesure pour les honoraires. Dans cette catégorie, la Suisse centrale (+3,4%) et l'Espace Mittelland (+2,2%) se sont également démarqués.

lk/ol