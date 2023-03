Les prix de base au Mexique ralentissent plus que prévu en février

Aujourd'hui à 14:16 Partager

Les prix à la consommation au Mexique ont ralenti plus que prévu au cours de l'année qui s'est achevée en février, selon les données de l'agence de statistiques INEGI, ce qui apporte un certain soulagement à la deuxième économie d'Amérique latine, qui est aux prises avec une inflation et des taux d'intérêt élevés.

Dans l'ensemble, les prix restent élevés dans le pays, selon les données, mais le dernier changement pourrait être bien accueilli par la Banque du Mexique, car les membres de son conseil d'administration se sont montrés préoccupés par la tendance à la hausse de l'inflation de base, considérée comme plus persistante que prévu en dépit d'un resserrement monétaire agressif. Considéré comme un meilleur indicateur de la trajectoire des prix que l'indice principal, car il exclut certains prix volatils de l'alimentation et de l'énergie, l'indice d'inflation de base du Mexique, très surveillé, a augmenté de 8,29 % au cours de l'année écoulée jusqu'en février, selon l'INEGI. Cela représente une décélération par rapport au mois précédent, où il s'était établi à 8,45 %, et est inférieur à la prévision médiane de 8,35 % des économistes interrogés par Reuters et à l'attente minimale de 8,3 % dans le sondage. "L'inflation revient enfin sur terre", a déclaré Andres Abadia, économiste en chef pour l'Amérique latine chez Pantheon Macroeconomics. "L'inflation de base reste élevée, malgré le récent ralentissement... mais nous pensons toujours qu'elle tombera à environ 7 % au deuxième trimestre et à 5 % d'ici la fin de l'année". En février, selon l'INEGI, les prix de base ont augmenté de 0,61 % par rapport à janvier, alors que l'on s'attendait à une hausse de 0,66 %. L'indice global, quant à lui, a augmenté de 0,56 % d'un mois sur l'autre, ce qui est également inférieur aux prévisions de 0,61 %, portant le taux annuel d'augmentation des prix à 7,62 %. Les économistes s'attendaient à 7,68 %. L'inflation dans le pays reste bien au-dessus de l'objectif de 3 % plus ou moins un point de pourcentage, mais les derniers chiffres devraient soutenir la position de la banque centrale selon laquelle les taux d'intérêt pourraient être relevés plus modérément lors de sa prochaine réunion, après une hausse de 50 points de base à 11,00 % le mois dernier. Jason Tuvey, économiste en chef adjoint des marchés émergents chez Capital Economics, a déclaré qu'il s'attendait à deux autres hausses de 25 points de base avant que le cycle de resserrement actuel ne prenne fin. "Lorsque les décideurs politiques se tourneront vers l'assouplissement, il est probable qu'ils le feront plus tard et de manière plus progressive que ce que la plupart d'entre eux anticipent actuellement", a-t-il écrit dans une note aux clients, notant qu'une reprise de l'inflation des services devrait toujours inquiéter Banxico.