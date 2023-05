L'indice des prix de gros en Allemagne a légèrement baissé en avril par rapport au même mois de l'année dernière, la première baisse en glissement annuel depuis décembre 2020, selon des données publiées lundi.

Les prix de gros ont diminué de 0,5% sur l'année et de 0,4% par rapport au mois précédent, par rapport aux chiffres de mars de 2,0% et 0,2%, a déclaré l'office fédéral des statistiques.

Une baisse de 15,7% en glissement annuel des prix de gros des produits pétroliers a eu le plus grand impact sur le chiffre d'avril, a indiqué l'office.

Les prix ont également été plus favorables pour les matériaux usagés et résiduels (-31,5%), les céréales, le tabac brut, les semences et les aliments pour animaux (-25,2%), les minerais, les métaux et les produits semi-finis métalliques (-20,5%), et les produits chimiques (-5,4%).

Par ailleurs, les prix de gros des fruits, légumes et pommes de terre ont augmenté de 22,0% en glissement annuel, tandis que les prix des matériaux de construction et des animaux vivants ont progressé respectivement de 13,9% et 11,4% par rapport à avril 2022.

L'office propose des données économiques plus détaillées sur son site internet.