Les prix de gros de l'électricité grimpent en flèche dans le nord-est des États-Unis en raison de l'arrivée d'un souffle arctique.

Les prix de l'ISO New England ont bondi de 140 % pour atteindre environ 237 $ par mégawattheure (MWh), tandis que les prix de l'Interconnexion PJM, le plus grand gestionnaire de réseau du pays, ont grimpé de près de 260 % pour atteindre environ 145 $ par MWh.

Cependant, lundi, lorsque le temps devrait devenir plus clément, les prix de l'électricité dans l'interconnexion PJM étaient en passe de baisser d'environ 78 % pour atteindre seulement 32 $ par MWh, selon les données de l'Intercontinental Exchange.

Les prix de vendredi se sont rapprochés de ceux atteints pendant le vortex polaire de fin décembre, qui a poussé les opérateurs de réseau à s'efforcer de faire correspondre la demande à la production électrique afin d'éviter de justesse les pannes rotatives.

Certains générateurs qui n'ont pas fourni d'électricité pendant la tempête hivernale de l'année dernière font maintenant face à des pénalités totalisant environ 3 milliards de dollars dans le cadre d'accords avec PJM et près de 40 millions de dollars de pénalités en lien avec ISO New England.

Certaines parties de la Nouvelle-Angleterre pourraient connaître des températures plus basses que jamais pendant la vague de froid qui devrait durer jusqu'à dimanche, selon le National Weather Service (NWS).

ISO New England a déclaré qu'elle dispose actuellement d'une capacité disponible suffisante pour répondre aux pics de demande prévus pour la journée.

Les prix du gaz au comptant en Nouvelle-Angleterre ayant augmenté de 437 % pour atteindre 26 dollars par million d'unités thermiques britanniques, ce qui constitue également leur plus haut niveau depuis fin décembre, certains des générateurs d'électricité de la région ont commencé à brûler du fioul au lieu du gaz. La part de fioul et de gaz utilisée dans le panorama de production d'électricité de la Nouvelle-Angleterre a atteint environ 17 % et 20 %, respectivement, vendredi.

Le fioul représente généralement environ 1 % et le gaz 50 % du panorama des combustibles utilisés pour la production d'électricité, qui comprend également le nucléaire, le charbon et les énergies renouvelables comme l'éolien et le solaire. L'accès limité de la région aux approvisionnements en gaz l'a amenée à brûler davantage de pétrole en période de temps glacial.