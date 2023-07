Les prix de l'aluminium ont augmenté mardi, aidés par un dollar plus faible, des ventes d'automobiles plus importantes en Chine et le soutien de Pékin au marché immobilier, alors que les investisseurs attendent une mise à jour de l'inflation américaine et des données commerciales chinoises plus tard dans la semaine.

L'aluminium de référence sur le London Metal Exchange (LME) était en hausse de 1,5 % à 2 179 $ la tonne métrique à 1020 GMT après avoir atteint son plus haut niveau depuis le 28 juin à 2 191 $.

"Les métaux semblent suivre de près le dollar américain et la possibilité d'une nouvelle action de la Réserve fédérale américaine, a déclaré l'analyste minier John Meyer de SP Angel.

Le dollar s'est affaibli pour atteindre son plus bas niveau en deux mois, ce qui rend les métaux en dollars plus attractifs pour les acheteurs détenant d'autres devises. Les données sur l'inflation américaine sont attendues mercredi.

L'aluminium, utilisé dans les transports, la construction et l'emballage, a baissé de 19 % depuis la mi-janvier, lorsque la Chine a levé ses restrictions sur le COVID-19. Bien que les espoirs de relance de la consommation ne se soient pas encore concrétisés, Pékin a étendu lundi ses politiques de soutien au secteur immobilier, ce qui a apporté un certain soutien aux métaux de base.

"Le marché immobilier en difficulté est visé, les prêts accordés aux promoteurs étant prolongés d'un an pour garantir la livraison des maisons en construction", a déclaré Natalie Scott-Gray, analyste principal des métaux chez StoneX.

Les exportations chinoises d'aluminium de janvier à mai ont chuté de 20 %, ce qui soulève des questions sur la demande en dehors de la Chine face aux taux d'intérêt élevés, a ajouté Mme Scott-Gray.

Les stocks d'aluminium dans les entrepôts enregistrés au LME < MALSTX-TOTAL> ont chuté à 531 725 tonnes métriques après 2 350 tonnes de sorties, principalement de Gwangyang en Corée du Sud, selon les données quotidiennes.

Cependant, la décote du contrat d'aluminium au comptant du LME par rapport au contrat à trois mois < CMAL0-3> a atteint son niveau le plus élevé depuis le 22 mars, indiquant une offre abondante à court terme.

Le cuivre au LME a augmenté de 0,3 % pour atteindre 8 394 dollars la tonne métrique. Le cuivre est coincé entre les moyennes mobiles de 200 jours et de 50 jours, la moyenne mobile de 21 jours se situant entre les deux à 8 415 dollars.

Le zinc a progressé de 1,7 % à 2 392 dollars la tonne métrique, le plomb a glissé de 0,1 % à 2 061,5 dollars, l'étain a gagné 0,6 % à 28 120 dollars et le nickel a baissé de 1,2 % à 20 755 dollars (rapport de Polina Devitt à Londres, édition de David Goodman).