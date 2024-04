Le temps doux et l'abondance de l'hydroélectricité et des autres sources d'énergie renouvelables dans l'ouest des États-Unis ont fait chuter les prix au comptant de l'électricité en Californie et en Arizona à des niveaux records, inférieurs à zéro, ces derniers jours.

Des prix négatifs signifient qu'il y a trop d'électricité dans une région en raison d'une faible demande et/ou de contraintes de transport, et sont utilisés pour encourager les producteurs d'électricité à fermer des centrales ou à payer pour les maintenir en activité.

Outre les prix négatifs de l'électricité, la faible demande et la maintenance des gazoducs ont bloqué le gaz naturel dans le bassin permien, la plus grande formation de schiste productrice de pétrole du pays, ce qui a fait que les prix du lendemain au centre de Waha < NG-WAH-WTX-SNL> dans l'ouest du Texas ont été en moyenne inférieurs à zéro à plusieurs reprises au cours des dernières semaines.

Bien que les prix du gaz à Waha se soient négociés à des niveaux négatifs à de nombreuses reprises au cours des dernières semaines, les prix au carrefour ont été en moyenne supérieurs à zéro la plupart du temps.

Sur le marché de l'électricité, l'électricité du lendemain est tombée à un niveau record de -4,25 dollars par mégawattheure (MWh) à South Path 15 (SP-15) < EL-PK-SP15-SNL> dans le sud de la Californie, selon les données de SNL Energy sur le terminal LSEG.

Cela se compare au plus bas historique de SP-15 de 50 cents par MWh le 27 mars, à des moyennes de 29,81 $ depuis le début de l'année, à 59,86 $ pour l'année civile 2023 et à une moyenne sur cinq ans (2019-2023) de 57,31 $.

En Arizona, les prix de l'électricité au hub de Palo Verde < EL-PK-PLVD-SNL> sont passés à un niveau négatif de 4,50 $ par MWh le 1er avril, après avoir atteint un niveau record de -12 $ le 28 mars.

Ce chiffre est à comparer avec les précédents planchers historiques à Palo Verde de -9 $ par MWh le 27 mars et -8 $ le 25 mars, les moyennes de 28,70 $ depuis le début de l'année, 59,03 $ pour l'année civile 2023 et une moyenne sur cinq ans (2019-2023) de 56,18 $.

La U.S. Energy Information Administration (EIA) a prévu que les prix de l'électricité s'élèveraient en moyenne à 49,98 dollars par MWh en 2024 et à 43,33 dollars en 2025 à SP-15, et à 38,66 dollars en 2024 et à 39,13 dollars en 2025 au centre de Palo Verde.

Les prix de gros moyens de l'électricité ont atteint 87,67 $ par MWh à SP-15 et 89,47 $ à Palo Verde en 2022 et ont atteint leur niveau le plus bas à 30,44 $ à SP-15 et 25,40 $ à Palo Verde en 2016, selon les données de l'EIA qui remontent à 2010.

PRIX DU GAZ WAHA

Les prix du gaz du jour suivant au centre de Waha dans le Permian Shale ont augmenté à 1,25 $ par million d'unités thermiques britanniques (mmBtu) le 1er avril, contre 17 cents le 28 mars, selon les données de SNL sur le terminal LSEG.

En comparaison, les moyennes étaient de 5 cents négatifs par mmBtu le 22 mars et de 35 cents négatifs le 14 mars.

Des prix du gaz négatifs signifient qu'il y a trop de gaz dans une région en raison d'une faible demande et/ou de contraintes liées aux gazoducs. Les producteurs peuvent soit réduire leur production, soit payer pour continuer à extraire le gaz du sol.

Il n'est pas rare de voir des prix Waha négatifs en période de faible demande, car les producteurs recherchent du pétrole, qui a beaucoup plus de valeur que le gaz, et peuvent donc continuer à gagner de l'argent en pompant plus de pétrole même lorsque les prix du gaz sont négatifs.

Le prix spot Waha le plus bas de tous les temps a été un prix négatif de 4,28 $ par mmBtu en avril 2019, au cours d'une autre période de faible demande et de nombreux travaux d'entretien des gazoducs. (Reportage de Scott DiSavino ; Rédaction d'Andrea Ricci)