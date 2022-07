Les prix de l'énergie solaire aux États-Unis ont grimpé de plus de 8 % au 2e trimestre - rapport

L'augmentation au cours de la période a contribué à une énorme hausse de 29,7 % du prix combiné des contrats éoliens et solaires, connus sous le nom de contrats d'achat d'électricité (CAE), par rapport à l'année précédente, selon un indice trimestriel de LevelTen Energy qui suit les transactions relatives aux énergies renouvelables.

Les prix des PPA solaires sont 25,7 % plus élevés que l'année dernière.

Les perturbations économiques, logistiques et du marché du travail pendant la pandémie de coronavirus se sont aggravées depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie, inversant une décennie de baisse des coûts pour le secteur des énergies renouvelables.

Les coûts des contrats éoliens ont augmenté de 2,5 % au cours du trimestre, et sont en hausse de 33,7 % par rapport à l'année dernière. Les prix de l'énergie éolienne dans le Southwest Power Pool ont grimpé de 16 % au cours du trimestre, le manque de capacité de transmission ayant entravé le développement. L'opérateur du réseau dessert certaines des régions les plus venteuses du pays, notamment le Nebraska et certaines parties de l'Oklahoma et du Texas.

LevelTen a déclaré qu'il était trop tôt pour dire si la décision du président américain Joe Biden, début juin, de renoncer pendant deux ans aux droits de douane sur les panneaux solaires provenant des quatre nations asiatiques impliquées dans l'enquête, atténuerait une partie de la pression sur les coûts.

Dans une enquête menée par le cabinet auprès de 50 développeurs, près d'un tiers d'entre eux ont déclaré qu'ils avaient besoin de garanties supplémentaires que les tarifs ne seraient pas appliqués rétroactivement si le Département du commerce les mettait en œuvre après la pause de deux ans.

Le coût plus élevé des contrats éoliens et solaires pour les entreprises et les acheteurs de services publics a suivi celui des prix de gros de l'électricité, qui sont liés à l'augmentation du coût du gaz naturel, selon LevelTen.