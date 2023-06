Selon les analystes immobiliers interrogés par Reuters, les prix moyens des logements au Canada devraient baisser d'environ 9 % cette année, puis augmenter à partir de 2024, les acheteurs pariant sur le fait que les taux d'intérêt ont déjà atteint leur maximum et que la demande de logements est forte.

La Banque du Canada a rapidement relevé ses taux, qui sont passés de près de zéro au début de l'année dernière à 4,25 % en janvier, mais cela n'a pas réussi à freiner de manière significative les prix de l'immobilier, qui ont chuté d'environ 15 % depuis mars dernier après avoir bondi de plus de 50 % depuis le début de la pandémie de grippe aviaire au début de 2020.

Depuis que la banque centrale canadienne a opté pour une pause conditionnelle sur les augmentations de taux en janvier - même si la Réserve fédérale américaine a continué à augmenter ses taux - les prix de l'immobilier au Canada ont recommencé à grimper, et sont en hausse cumulée de 17 % depuis le début de l'année selon une mesure.

Le sondage Reuters réalisé entre le 15 mai et le 5 juin auprès de 11 analystes prévoit une baisse d'environ 9 % des prix des logements en 2023, ce qui est moins élevé que la baisse de 12 % prévue dans un sondage réalisé il y a trois mois et que la baisse de 12 % enregistrée en avril par rapport à l'année précédente et signalée par l'Association canadienne de l'immeuble.

Les prix moyens des logements devraient augmenter d'environ 2 % et 4 % en 2024 et 2025, respectivement, ce qui est similaire aux prévisions médianes du dernier sondage.

"Le printemps 2023 ressemble de plus en plus à un point de retournement pour le marché immobilier canadien après une année d'effondrement. Et peut-être plus important encore, les conditions de l'offre et de la demande semblent soudainement serrées ", a déclaré Robert Hogue, économiste en chef adjoint à RBC.

"Il semble que les acheteurs reprennent rapidement confiance sur les deux marchés, maintenant que la Banque du Canada a interrompu sa campagne agressive de hausse des taux."

Bien que la plupart des analystes s'attendent à ce que la Banque du Canada maintienne ses taux tout au long de l'année, la preuve que l'économie fonctionne bien et génère toujours une forte inflation pourrait forcer la banque centrale à augmenter à nouveau ses taux, selon une enquête Reuters séparée.

L'augmentation de l'immigration pourrait encore accroître la demande par rapport à l'offre, ce qui laisse penser que l'accessibilité ne s'améliorera pas en temps utile.

Tous les analystes qui ont répondu à une question supplémentaire ont déclaré que les taux de défaillance parmi les ménages très endettés augmenteraient modérément cette année.

"Le problème de l'accessibilité au logement au Canada ne s'atténue pas... et il est peu probable qu'il disparaisse dans les conditions actuelles", a déclaré Douglas Porter, économiste en chef à BMO Marchés des capitaux.

"Bien que la plupart des gens plaident en faveur d'une solution du côté de l'offre, nous pensons depuis longtemps qu'il est illusoire de croire qu'une industrie, qui fonctionne déjà à pleine capacité, peut simplement doubler sa production en peu de temps, inonder le marché de nouveaux logements et faire baisser les prix et les loyers."

