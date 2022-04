Les prix de l'immobilier au Royaume-Uni augmentent mais la pression de l'inflation assombrit les perspectives - Halifax

Les prix des logements britanniques ont à nouveau fortement augmenté en mars, mais de grandes questions se posent quant à savoir si cela peut continuer plus tard dans l'année, a déclaré jeudi le créancier hypothécaire Halifax.

Les prix des logements ont augmenté de 1,4 % en glissement mensuel en mars, la plus forte hausse en six mois, le neuvième mois consécutif de hausse et après une hausse de 0,8 % en février.

Par rapport à l'année dernière, les prix des logements ont augmenté de 11,0 %, a déclaré Halifax, ce qui représente un léger ralentissement par rapport à la croissance de 11,2 % enregistrée en février, qui avait été le taux le plus élevé depuis 2007.

Halifax a déclaré que cette hausse reflétait le fait que trop d'acheteurs recherchaient trop peu de maisons sur le marché, mais elle a prévenu qu'une pression croissante sur les finances des ménages pourrait freiner la croissance des prix des maisons dans les mois à venir.

"Les acheteurs doivent faire face à la perspective de taux d'intérêt plus élevés et d'un coût de la vie plus élevé. Avec des paramètres d'accessibilité déjà extrêmement tendus, ces facteurs devraient conduire à un ralentissement de l'inflation des prix des maisons au cours de l'année prochaine", a déclaré Russell Galley, directeur général de Halifax.

L'inflation des prix à la consommation a atteint 6,2 % en février, son plus haut niveau depuis 30 ans, et l'organisme de surveillance budgétaire du gouvernement a prévu il y a deux semaines qu'elle atteindrait près de 9 % à la fin de 2022, contribuant ainsi à la plus grande baisse du niveau de vie depuis au moins les années 1950. (Reportage d'Andy Bruce ; Montage de Kate Holton)