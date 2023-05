Les prix de l'immobilier britannique ont augmenté de 4,1 % au cours de la période de 12 mois se terminant en mars, selon l'Office des statistiques nationales (ONS), ce qui représente un ralentissement par rapport à la hausse de 5,8 % révisée à la hausse en février.

Londres est la région où la croissance annuelle a été la plus faible, a indiqué l'ONS, les prix dans la capitale ayant augmenté de 1,5 %.

Des indicateurs plus récents du marché immobilier britannique ont montré une image mitigée. Au début du mois, le créancier hypothécaire Halifax a déclaré que les prix de l'immobilier avaient augmenté en avril au rythme annuel le plus faible depuis plus de 10 ans. En revanche, son concurrent Nationwide a déclaré que les prix avaient augmenté de 0,5 % en avril, après avoir chuté au cours des sept mois précédents.