Les prix moyens des logements en Inde devraient augmenter regulierement au cours des prochaines annees, car les riches du pays stimulent la demande de logements de luxe, selon les experts immobiliers interroges par Reuters, qui ont egalement declare qu'il y aurait une penurie de logements abordables.

Dans ce pays de plus de 1,4 milliard d'habitants, les achats de logements sont de plus en plus le fait d'une poignee de privilegies, pour la plupart epargnes par la hausse des taux d'interet.

La croissance economique de la troisieme economie d'Asie devrait continuer a depasser celle de ses principaux concurrents, ce qui stimulera la demande de logements, meme si les economistes affirment que les benefices de cette croissance profitent davantage aux classes superieures.

Les prix moyens des logements devraient augmenter d'environ 6 % cette annee et l'annee prochaine, soit un peu moins que les 7 % attendus lors d'un sondage realise en mars, selon la prevision mediane d'une enquete realisee du 10 au 29 mai aupres de 15 experts du marche immobilier.

Les prix des logements ont augmente de 4,3 % en 2023, selon les calculs de Reuters bases sur l'indice des prix des logements de la Reserve Bank of India.

"Les prix de l'immobilier devraient maintenir une trajectoire ascendante [...] en raison d'une demande constante et d'une offre limitee", a declare Ankita Sood, directrice et responsable de la recherche chez REA India. "La demande de biens immobiliers de grande valeur emanant d'investisseurs et de personnes a hauts revenus alimente cette tendance a la hausse."

Le segment du luxe representait 15 a 16 % du total des ventes avant la pandemie, mais il est passe a environ 28 %, selon Ankita Sood.

Une nouvelle hausse des prix de l'immobilier aggravera la situation financiere des primo-accedants qui ont deja du mal a reunir la mise de fonds initiale.

La RBI, qui a releve les taux d'interet de 250 points de base entre mai 2022 et fevrier 2023 pour freiner l'inflation, devrait les reduire au prochain trimestre, bien que la stabilite de la roupie et la vigueur de l'economie n'incitent guere la banque centrale a agir.

Cela signifie que les taux hypothecaires relativement eleves sont la pour rester, ce qui accroit la pression sur les primo-accedants.

A la question de savoir ce qu'il adviendrait de l'accessibilite pour les primo-accedants au cours de l'annee a venir, sept analystes ont repondu qu'elle s'ameliorerait et les six autres qu'elle se degraderait.

Atif Khan, de CBRE, s'attend a ce que l'accessibilite s'ameliore a mesure que les niveaux de revenus augmentent dans les villes de niveau I telles que Mumbai et Delhi, mais Ajay Sharma, de Colliers International, a declare qu'un "aplatissement" du marche de l'emploi entrainerait une baisse de l'accessibilite.

Trouver un logement abordable est un defi majeur pour les millions de personnes qui affluent dans les villes a mesure que l'Inde s'urbanise rapidement.

Malgre les initiatives gouvernementales visant a construire des logements abordables, une forte majorite des personnes interrogees (12 sur 15) ont declare que la demande ne serait pas satisfaite au cours des deux ou trois prochaines annees. Les trois autres prevoient une offre excedentaire.

"L'offre de logements abordables est affectee par l'augmentation du prix des terrains (et) par le fait que les promoteurs se concentrent sur des segments plus importants ou la dynamique des ventes est assez forte", a declare Rohan Sharma, directeur chez JLL Research.

