Les prix de l'immobilier sur plusieurs grands marchés vont poursuivre leur baisse cette année, selon un sondage mondial Reuters réalisé auprès d'analystes immobiliers qui ont soit prédit des baisses légèrement plus importantes, soit maintenu leur opinion par rapport à une enquête réalisée il y a trois mois.

Des baisses encore plus importantes sont peut-être à venir, car les prévisions ont été recueillies avant que la Réserve fédérale n'indique, cette semaine, que les taux d'intérêt américains augmenteraient probablement et resteraient élevés plus longtemps qu'on ne le pensait.

La hausse des taux hypothécaires, due au fait que les banques centrales augmentent les coûts d'emprunt de référence pour freiner l'inflation, et la flambée historique des prix de l'immobilier pendant la pandémie de COVID ont rendu l'accès à la propriété presque impossible pour de nombreux candidats à l'achat d'un premier logement.

Cette situation a entraîné une forte hausse des loyers sur la plupart des marchés, ce qui a rendu le coût global du logement beaucoup plus élevé au cours des dernières années seulement.

Les baisses prévues des prix de l'immobilier aux États-Unis, au Canada, en Grande-Bretagne, en Allemagne, en Australie et en Nouvelle-Zélande feront suite à des hausses de prix allant jusqu'à 50 % depuis le début de la pandémie en 2020.

En effet, 50 des 96 analystes ayant participé aux sondages, réalisés entre le 15 février et le 8 mars, ont déclaré que l'accessibilité se dégraderait au cours de l'année à venir. Neuf d'entre eux ont même affirmé que la situation se dégraderait considérablement.

"Les marchés qui ont connu la plus forte croissance pendant la pandémie, comme la Nouvelle-Zélande, le Canada et les marchés nordiques, seront probablement les plus touchés", a déclaré Kate Everett-Allen, responsable de la recherche internationale sur le marché résidentiel mondial chez Knight Frank.

Les prix de l'immobilier au Canada et en Nouvelle-Zélande, qui ont commencé à baisser l'année dernière, devraient enregistrer une baisse d'au moins 20 % d'un pic à l'autre, selon le sondage.

Ces deux pays affichent des ratios d'endettement des ménages très élevés.

Dette des ménages en proportion du revenu net disponible Dette des ménages en proportion du revenu net disponible, https://www.reuters.com/graphics/GLOBAL-PROPERTY/POLL/zjpqjyzrlvx/chart.png

Des baisses à deux chiffres par rapport aux récents sommets ont également été prévues pour l'Australie (16,0 %), l'Allemagne (11,5 %) et les États-Unis (10,0 %). Les prix de l'immobilier britannique devraient chuter de 8,0 %.

Reuters Poll : Predicted fall in average home prices from pandemic peak to trough Reuters Poll : Predicted fall in average home prices from pandemic peak to trough, https://www.reuters.com/graphics/GLOBAL-PROPERTY/POLL/akpeqowqjpr/chart.png

Parmi les raisons les plus fréquemment citées pour expliquer le maintien des prix des logements à un niveau élevé figurent l'insuffisance de l'offre, aggravée pendant la pandémie, lorsque l'activité de construction s'est quasiment arrêtée, et la hausse constante de la demande.

"Un ralentissement de la construction de nouveaux logements et une baisse des permis de construire devraient aggraver les pénuries de logements dans de nombreux pays à travers le monde, la croissance de la population continuant à dépasser celle de l'offre de nouveaux logements", ont déclaré les analystes de JLL.

"Une divergence dans la production de construction est prévue en 2023, la plupart des marchés connaissant une baisse de l'offre.

Toutefois, l'activité sur le marché immobilier chinois en crise, qui a connu une augmentation des défauts de paiement au cours de l'année écoulée, devrait se redresser cette année grâce aux politiques de relance et à l'élimination des restrictions imposées par le COVID-19, qui améliorent le sentiment.

Alors que le marché immobilier indien restera résistant malgré la hausse des taux d'intérêt, les prix de l'immobilier à Dubaï devraient également augmenter régulièrement.

