Les prix de l'immobilier varient fortement selon les cantons

Zurich (awp) - Avec un budget d'un demi-million de francs suisses, on peut envisager acquérir un grand appartement dans certains cantons excentrés. Mais il faudra se contenter d'un logement bien plus petit dans les grandes agglomérations, selon une étude du portail immobilier Homegate.ch.

Un acheteur disposant de 500'000 francs suisses pourra faire l'acquisition d'un 4,5 pièces dans les cantons d'Uri, de St-Gall et du Jura. Mais avec le même budget, il ne pourra acheter qu'un 3 pièces dans le canton de Zurich, voire qu'un 1,5 pièce dans ceux de Genève et de Zoug, ont précisé les auteurs de l'étude parue mercredi.

En doublant la mise, un acheteur pourra envisager un appartement de 3,5 pièces dans le canton de Genève et un 4 pièces dans celui de Zoug. Dans les autres cantons, des logements bien plus spacieux peuvent être envisagés, mais le nombre d'appartements en vente est limité dans cette gamme de prix.

Il faudra tout de même débourser 1,5 million de francs suisses pour devenir propriétaire d'un appartement de 5 pièces dans les cantons de Genève et Zoug. Dans les autres cantons, on peut voir encore plus grand, quitte à opter pour une maison.

Des nuances sont cependant à apporter au niveau régional. Dans le canton de Zurich, un 3,5 pièces se négocie ainsi autour de 500'000 francs suisses dans les communes rurales d'Elgg, Gossau et Mönchaltdorf. Mais en ville de Zurich, ainsi que dans les communes du bord du lac de Zurich que sont Horgen et Männedorf, on ne pourra compter que sur un 1,5 pièce avec ce budget.

Immoscout.ch a constaté que les prix des logements se sont envolés ces dix dernières années, autant pour les appartements que les maisons. Et cette tendance s'est encore accélérée avec la pandémie de coronavirus et le télétravail. Dans le canton huppé de Zoug, le tarif d'un 4,5 pièces s'est ainsi envolé de 45% entre 2010 et 2020 pour plafonner actuellement autour de 1,3 million de francs suisses.

al/lk