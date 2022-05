Les prix de l'or gagnent en raison de la faiblesse du dollar

Le prix de l'or s'est raffermi dans des échanges agités lundi, l'affaiblissement du dollar soutenant le lingot à prix vert, bien que les gains aient été limités par certains investisseurs se tournant vers des actifs plus risqués en Asie.

Le prix de l'or a augmenté lundi en raison de l'affaiblissement du dollar américain, mais les gains récents ne sont pas susceptibles d'empêcher une nouvelle baisse mensuelle du lingot à prix vert. L'or au comptant était en hausse de 0,4 % à 1 860,77 $ l'once, à 0451 GMT. Les contrats à terme sur l'or américain ont également grimpé de 0,4 % à 1 865,00 $. "Avec les trois jours de vacances aux États-Unis, ce qui signifie une liquidité plus faible que d'habitude, et un manque de données de premier plan jusqu'à mercredi, nous pourrions constater que l'or restera cloué dans sa fourchette étroite autour de 1 850 $, à moins qu'un nouveau catalyseur n'arrive", a déclaré Matt Simpson, analyste de marché principal de City Index. Les bureaux du gouvernement fédéral, les marchés boursiers et obligataires, ainsi que la Réserve fédérale seront fermés lundi pour le congé du Memorial Day aux États-Unis. Le dollar s'est détendu, rendant le lingot plus attractif pour les acheteurs détenant d'autres devises. Malgré une évolution plutôt positive depuis qu'il a atteint son plus bas niveau sur trois mois, à 1 786,60 $ l'once, le 16 mai, le prix de l'or est en passe de connaître une deuxième baisse mensuelle consécutive pour la première fois depuis mars 2021, avec un recul d'environ 1,9 % jusqu'à présent. "Une grande partie de la sous-performance de l'or est due au fait que les investisseurs se sont tournés vers les liquidités lorsque les marchés boursiers ont chuté, tandis que les lockdowns en Chine ont également entamé la demande. Généralement, le mois de juin est un mois baissier pour l'or, mais ce schéma saisonnier semble avoir été avancé d'un mois", a déclaré M. Simpson. Les actions asiatiques ont suivi la hausse de Wall Bourse, les investisseurs pariant sur un éventuel ralentissement du resserrement monétaire américain, bien qu'après de fortes hausses en juin et juillet. La hausse des taux d'intérêt américains à court terme augmente le coût d'opportunité de la détention de lingots non productifs. Selon l'analyste technique de Reuters, Wang Tao, l'or au comptant devrait retester une résistance à 1 867 $ l'once, une cassure au-dessus pourrait conduire à un gain dans la fourchette de 1 887 à 1 892 $. L'argent au comptant a augmenté de 0,5 % à 22,22 $ l'once, le platine s'est raffermi de 0,4 % à 957,58 $ et le palladium a gagné 0,9 % à 2 079,68 $. (Reportage de Bharat Govind Gautam à Bengaluru ; Montage de Sherry Jacob-Phillips, Rashmi Aich et Uttaresh.V)