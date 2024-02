Le prix de l'or a progressé lundi, soutenu par un dollar plus faible, alors que le lingot s'est partiellement remis de la chute de la semaine dernière suite aux données sur l'inflation américaine qui ont refroidi les perspectives d'une réduction des taux d'intérêt par la Réserve fédérale.

FONDAMENTAUX

* L'or au comptant était en hausse de 0,2% à 2 017,77 dollars l'once, à 0050 GMT. Le lingot a perdu 0,5% la semaine dernière.

* Les contrats à terme sur l'or américain ont augmenté de 0,3% à 2 029,80 dollars l'once.

* L'indice du dollar a baissé de 0,1%, rendant le lingot à prix vert plus abordable pour les acheteurs étrangers.

* La semaine dernière, le lingot est tombé à son plus bas niveau en deux mois après que les prix à la consommation aient augmenté plus que prévu le mois dernier, mais il a récupéré une partie de ses pertes plus tard dans la semaine après que les ventes au détail américaines aient chuté plus que prévu en janvier.

* Le président de la Federal Reserve Bank of Atlanta, Raphael Bostic, a déclaré que, bien qu'il ait besoin de données supplémentaires pour le convaincre que les pressions inflationnistes diminuent réellement, il est ouvert à une baisse des taux d'intérêt dans les prochains mois.

* Austan Goolsbee, président de la Fed de Chicago, a mis en garde contre un report trop long des réductions de taux, même après que les données aient montré que les prix à la consommation ont augmenté plus que prévu en janvier.

* Les opérateurs ont repoussé leurs prévisions de réduction des taux d'intérêt américains de mars à juin. Les marchés évaluent actuellement à 77 % la probabilité d'une réduction en juin, selon l'outil CME Fed Watch.

* La plupart des marchés américains resteront fermés lundi pour la fête du Président.

* Le platine a baissé de 0,2% à 904,27 dollars l'once, le palladium a augmenté de 1,2% à 960,76 dollars, tandis que l'argent a baissé de 0,2% à 23,35 dollars l'once. DONNÉES/ÉVÉNEMENTS (GMT) n/a UK House Price Rightmove MM, YY Feb (rapporté par Sherin Elizabeth Varghese à Bengaluru ; édition par Sherry Jacob-Phillips)